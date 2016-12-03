صفی الله کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به وقوع وزش باد شدید دراستان زنجان طی چند روز آینده در استان زنجان هشدار داد.

وی اظهار کرد: با توجه به گزارش هواشناسی وقوع وزش باد شدید در استان زنجان به ۷۵ کیلومتر در ساعت می رسد که در این میان شهروندان زنجانی تمهیدات ایمنی را لحاظ کنند.

مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان گفت: شهروندان زنجانی با توجه به وزش باد شدید در استان از تردد در محدوده ساختمانهای نیمه کاره ، درختان فرسوده و مقابل شیشه ها تردد نکنند.

کرامتی افزود: با توجه به بارش باران در زنجان تا اواخر روز شنبه، احتمال وقوع سیل و آبگرفتگی در معابر استان وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها در استان وجود دارد و مردم و مسافران از تردد در نزدیکی رودخانه‌ها و مناطق شیبدار خودداری کنند.

کرامتی تاکید کرد: مسافران اگر قصد تردد در استان را دارند حتما خودرو خود را به سیستم گرمایشی مجهز کرده و تمهیدات ایمنی را در دستور کار قرار دهند.