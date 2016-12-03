صلاح الدین قره تپه در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دومین مرحله جشنواره استانی مولودی خوانی در استان خبر داد و گفت: این جشنواره به همت بسیج هنرمندان استان کرمانشاه و همزمان با هفته وحدت در تاریخ ۲۲ آذر ۹۵ برگزار می شود.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه ادامه داد: سخنران این جشنواره دکتر منتظری، رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور خواهد و همایش مذکور راس ساعت ۱۴ روز ۲۲ آذر در محل تالار انتظار واقع در کرمانشاه- میدان آزادگان برگزار می شود.

وی، تقویت هنر ریشه دار مولودی خوانی و تحکیم وحدت بین مذاهب اسلامی در استان کرمانشاه را از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

قره تپه با اشاره به وجود مذاهب اسلامی چون شیعه و اهل تسنن در استان کرمانشاه، برگزاری این جشنواره را زمینه ساز ایجاد یک حس معنوی مشترک بین مذاهب مذکوردانست.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه گفت: هنر مولودی خوانی، از جمله اشتراکات بین برادران مسلمان پیرو این مذاهب خصوصا در استان کرمانشاه است و برگزاری جشنواره هایی از این دست می تواند پیوند بین این اقوام و مذاهب را مستحکم تر از گذشته کند.