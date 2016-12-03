احمد عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نوع خارجی این بشقابها از قیر، نفت و رنگهای شیمیایی ساخته شده که برای محیط زیست نامناسب و زیان آور است.
وی افزود: به زودی برای اولین بار در سایت اهداف پروازی این هیئت واقع در تخته ارکان بشقابهای ارگانیک رونمایی و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
به گفته عنابستانی این بشقابها زیانی برای محیط زیست نداشته و ضمن بازگشت به طبیعت، باقی مانده آن به صورت کود مورد استفاده قرار میگیرد.
رییس هیئت تیراندازی با تفنگ و تپانچه خراسان شمالی افزود: قرار است ۱۵ هزار عدد از این نوع بشقاب در سایت اهداف پروازی به زودی مورد استفاده قرار گیرد.
وی اظهار داشت: فشنگ مورد استفاده نیز طی روزهای آینده خریداری خواهد شد.
عنابستانی افزود: خراسان شمالی از معدود استانهایی است که دارای سایت اهداف پروازی بوده ودارای یک سالن اختصاصی با ۱۰ خط و هفت عدد تفنگ و برخوردار از نیروی انسانی است که کارنامه درخشانی از فعالیت بانوان در لیگهای کشور و کسب عناوین برتر را در این هیئت به ثبت رسانده است.
وی تصریح کرد: دوره آموزشی تیراندازی با تفنگ و تپانچه در این هئیت در زمانهای مختلف در حال برگزاری است و مسابقات تیراندازی با تپانچه ویژه بانوان و آقایان نیز در مناسبتهای مختلف برگزار میشود.
به گفته عنابستانی هم اکنون این هیئت دارای ۲۲ داور دراهداف پروازی و۲۱ مربی در تفنگ و تپانچه است.
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