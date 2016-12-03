محمد حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار تعجب از عملکرد دور از انتظار و ضعیف پرویز هادی در برابر حریف نه چندان مطرح آمریکایی خود گفت: به هیچ عنوان نمی توانستیم چنین نتیجه ای را پیش بینی کنیم، چراکه حریف پرویز هادی از هر نظر در حد و اندازه او نبود، اما در نهایت توانست نماینده سنگین وزن ما را شکست دهد.

وی تصریح کرد: هادی می توانست به راحتی در رقابتهای جام باشگاه های جهان ادعای قبل از المپیک خود را ثابت کند، اما کشتی ضعیف او در فینال، مهر تاییدی بود بر شکستش برابر کمیل قاسمی در دیدار انتخابی المپیک و عدم حضور در این میدان بزرگ. بهتر بود او به جای اعتراض و جنجال بعد از دیدار انتخابی، حالا در رقابتهای جام باشگاه های جهان در عمل شایستگی خود را نشان می داد که با کمال تعجب با قبول شکست برابر حریف آمریکایی، معکوس عمل کرد!

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد با اشاره به حضور مدعیان جوان و باانگیزه در سنگین وزن گفت: جوانان زیادی در انتظار حضور در میدان و عرض اندام هستند که مطمئنا پرویز هادی با ادامه این روند به هیچوجه حریف آنان نخواهد شد. او اگر داعیه حضور در جمع مدعیان سنگین وزن را دارد باید در روند خود تغییر ایجاد کند، چراکه با این وضعیت، حرفی برای گفتن در بین مدعیان نخواهد داشت.

محبی در پایان اظهار داشت: تمکین و احترام به نظر بزرگان کشتی همواره به سود کشتی گیران است و اتفاقی که بعد از انتخابی تیم ملی و سپس جام باشگاه های جهان برای پرویز هادی رخ داد، ثابت کرد نمی توان با جنجال و درگیری بدنبال دوبنده تیم ملی بود.

پرویز هادی در دیدار فینال کشتی آزاد جام باشگاه های جهان که پنجشنبه شب بین تیم های بیمه رازی و تایتان مرکوری آمریکا برگزار شد، در حالی که می توانست به راحتی از سد حریف بگذرد و نماینده ایران را قهرمان کند، به شکلی دور از انتظار شکست خورد تا تیمش نیز به جای سکوی قهرمانی، در رده دوم قرار گیرد.