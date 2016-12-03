داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی هفته گذشته ۱۸ عملیات امدادی توسط جمعیت هلال‌احمر استان انجام شد.

وی تأکید کرد: امدادگران و نجات گران جمعیت هلال‌احمر البرز اقدام به امدادرسانی به ۱۲۹ نفر حادثه‌دیده کردند.

رجبی در ادامه اضافه کرد: ۱۲۲ نفر در حوادث جاده‌ای آسیب دیدند و ۷ نفر دیگر نیز از خدمات حضوری هلال‌احمر برخوردار شده‌اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز گفت: از مجموع افراد آسیب‌دیده در حوادث جاده‌ای ۱۹ نفر مصدوم شدند که ۱۶ نفر آن‌ها برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و ۳ نفر دیگر نیز به‌صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.

رجبی افزود: نیروهای امدادی و سامانه ۱۱۲ در سراسر استان به‌صورت ۲۴ ساعته آماده خدمات‌رسانی و پاسخگویی به هم‌وطنان است.