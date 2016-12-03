به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات به مدت دو روز با حضور ۱۶ تکواندوکار برتر هر وزن طبق رنکنیگ المپیکی فدراسیون جهانی طی روزهای ۱۹ و ۲۰ آذرماه به میزبانی آذربایجان در باکو برگزار خواهد شد.

تیم ملی کشورمان در این دوره از رقابتها ۵ نماینده دارد. آرمین هادی پور، بهنام اسبقی، ابوالفضل یعقوبی، مسعود حجی زواره و سجاد مردانی اعضای تیم ملی در این دوره از رقابتها با تشکیل می دهند. البته سجاد مردانی از ناحیه مچ پا آسیب دیده و پزشکان تیم ملی در تلاشند تا شرایط حضور وی را در این رقابتها فراهم کنند.

براساس برنامه اعلام شده از سوی کمیته برگزاری جلسه سرپرستان تیم‌ها و قرعه کشی این دوره از رقابتها ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز چهارشنبه (۱۷ آذرماه) برگزار می‌شود. رقابتها نیز جمعه ۱۹ آذرماه آغاز می شود که در روز نخست این مبارزات هوگوپوشان اوزان ۵۸- و ۸۰- کیلوگرم مردان و ۴۹- و ۶۷- به مصاف یکدیگر می‌روند که آرمین هادی‌پور و مسعود حجی زواره نمایندگان کشورمان در این روز هستند.

در دومین روز این مسابقات، روز شنبه (۲۰ آذرماه)، تکواندوکاران ۴ وزن ۶۸- و ۸۰+ کیلوگرم مردان و ۵۷- و ۶۷+ کیلوگرم زنان رقابت می‌کنند که بهنام اسبقی، ابوالفضل یعقوبی و سجاد مردانی بعنوان نمایندگان ایران هستند.

بعد از پایان این رقابتها نیز، مسابقات جام جهانی در همان باکو برگزار خواهد شد.