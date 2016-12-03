حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سه شنبه ۱۶ آذر ماه آخرین فرصت ثبت نام برای کاردانی های نظام جدید فنی حرفه ای جدید است و داوطلبان تا این تاریخ فرصت دارند برای ثبت نام به موسسات آموزشی مراجعه کنند.

وی گفت: تا امروز ۱۳ آذرماه تعداد ۴ هزار و ۱۲۰ نفر در این دوره ها ثبت نام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: تمام داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته های تحصیلی مراکز آموزش عالی اعلام شده اعم از داوطلبانی که در آزمون مذکور ثبت نام کرده اند یا ثبت نام نکرده اند می توانند در این دوره ها ثبت نام کنند.

وی افزود: داوطلبان برای ثبت نام در رشته های تحصیلی متناسب با نوع مدرک دیپلم خود در شاخه فنی و حرفه ای یا کار دانش می توانند با مراجعه به آموزشکده های فنی حرفه ای تحت پوشش دانشگاه فنی حرفه ای و یا موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی از رشته های پذیرنده دانشجو اطلاع حاصل کنند.