به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه جمعی آسیب شناسی حوزه ویدیو با بررسی چالش ها و مشکلات پیش روی تهیه کنندگان و شرکت های فیلمسازی در ایام برگزاری این جشنواره در شهر رامسر برگزار می شود.

اباریس تنظیفی، سهراب میرسپاسی در این کارگاه‌ها، آسیب‌های حوزه تهیه کنندگی را مورد بررسی قرار می دهند و مسئولیت برگزاری ورک ‌شاپ‌ها برعهده مجید کریمی است.

این کارگاه در دو جلسه با همکاری مشترک موسسه رسانه‌های تصویری با آیفیک (انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات فیلمسازی ایران) برگزار می شود. «نشست بررسی نقش شرکت ها و موسسات فیلمسازی در تولید و کنترل بازار» موضوع اولین کارگاه و «نشست بررسی ساختار کمپانی های فیلمسازی در هالیوود» موضوع دومین کارگاه است.

از دیگر مباحث مورد بررسی در این نشست‌ها، آگاهی از علم تهیه و اطلاعات روز دنیا، بررسی نقاط ضعف حوزه تهیه و تولید همچنین چگونگی رفع آنها است.

از جمله سر فصل‌های کلی که در کارگاه آسیب شناسی حوزه ویدیو ارائه می شود، می‌توان به مواردی چون ارائه فیلم خوب به مفهوم ساختار صحیح فیلمنامه، اقتصاد حوزه ویدیو به منزله صنعت تهیه و تولید، برنامه ریزی صحیح در ساخت فیلم، شناخت شبکه ویدیویی، شناخت بازارهای فیلم، معضلات حوزه پخش و تعامل بین شرکت های فیلمسازی به مفهوم کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی اشاره کرد.

چهارمین جشنواره بین المللی فیلم «یاس» به دبیری سید مصطفی ابطحی از ۲۲تا ۲۶ آذر ماه در استان مازندران شهر رامسر برگزار می شود.