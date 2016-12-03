کیفیت هوای مشهد در وضعیت ناسالم قرار دارد

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شاخص کلی کیفیت هوای روز شنبه مشهد ۱۱۱ پی.اس.آی و در وضعیت ناسالم قرار دارد.
وی افزود: در روز شنبه ایستگاه نخریسی و ساختمان در وضعیت هشدار برای تمامی گروهها هستند که عدد شاخص هرکدام به ترتیب ۱۵۴ و ۱۶۳ پی.اس.آی است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان رضوی ۱۱ ایستگاه امروز مشهد را ناسالم دانست و تصریح کرد: ایستگاههای چمن و خیام جنوبی با ۱۲۵ پی.اس.آی، خیام شمالی با ۱۳۳ پی.اس.آی، شهید مفتح با ۱۳۸، تقیآباد با ۱۲۰، سمزقند با ۱۴۵، شهید کریمی با ۱۱۲، الهیه با ۱۱۹، امامیه با ۱۱۴، سجاد با ۱۰۷ و شهید آوینی با ۱۰۸ پی.اس.آی، از ایستگاههای ناسالم شنبه مشهد هستند.
وی ادامه داد: ایستگاه ماشینابزار و صدف با ۷۱ پی.اس.آی سالمترین منطقههای امروز مشهد هستند، همچنین ویلا با شاخص کیفی ۷۲ پی.اس.آی دیگر ایستگاه سالم امروز محسوب میشود.
صالحی اضافه کرد: شاخص کیفیت هوای دیروز مشهد نیز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.
وی تأکید کرد: از تمامی افرادی که در گروههای حساس قرار دارند ازجمله کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی و تنفسی تقاضا داریم تا حتیالامکان در مسیرهای پر رفتوآمد و آلوده شهر حاضر نشوند و در صورت نیاز با وسایل حملونقل عمومی تردد کنند.
نظر شما