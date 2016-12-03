به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مرتضی سقائیان نژاد با اشاره به روند برنامه‌ریزی‌های شهرداری در زمینه تبلیغات محیط شهری اظهار داشت: در این زمینه چند ارگان در شهرداری این مسئله را دنبال می‌کنند، معاونت خدمات شهری، روابط‌عمومی، زیباسازی و سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری عهده‌دار تبلیغات شهری هستند.

وی افزود: در زمینه تبلیغات در محیط شهری روابط عمومی، در محیط‌های تجاری زیباسازی و در فرهنگی و تفریحی اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی و فرهنگی ورزشی محور تبلیغات هستند از همین رو لازم است برای ساماندهی تبلیغات محیط شهری نخست تفکیک وظایف صورت بگیرد.

شهردار قم با بیان اینکه برای ساماندهی تبلیغات محیط شهری نمی‌توان ادغام فعالیت سازمان‌ها را در نظر گرفت، تصریح کرد: ازآنجاکه تقریباً همه سازمان‌ها و معاونت‌ها امکانات مسائل تبلیغی دارند باید وظایف همه قسمت‌ها تفکیک شود.

وی با تأکید بر اینکه محتوای تبلیغاتی هر سازمانی متفاوت است، ادامه داد: با توجه به اینکه نمی‌توان هر تبلیغی را در محیط شهری انجام داد، باید ممیزی برای تائید محتوا و موضوع تبلیغات پیشنهادی در نظر گرفته شود و براساس چارچوب‌ها محیط‌های تفکیک‌شده انجام شود.

سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه تبلیغات محیط شهری قم باید نماد شهر اسلامی باشد، خاطرنشان کرد: وظایف تفکیک بین سازمان‌ها در حال تدوین است.