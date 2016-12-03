به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه سفر خود به اندونزی عصر روز پنج شنبه از کالج اسلامی جاکارتا بازدید و با حجت الاسلام سید مفید حسینی مدیر و اساتید این مرکز دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله اراکی در این دیدار با اشاره به حضور عرصه های مختلف علمی جهان اسلام اظهار داشت: مباحث فلسفی، مباحث عرفانی و مباحث فقهی حرف های بسیار زیادی برای گفتن داریم و اگر در ارائه این مباحث به سایر کشورهای اسلامی کار شود بسیار اثرگذار و مهم است.

وی تأکید کرد: ما در عرصه بین المذاهبی نیز این امادگی را داریم که در مرحله گفتمان علمی وارد شویم و همکاری داشته باشیم و از رفت و آمد های علمی میان ایران و اندونزی حمایت می کنیم.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب افزود: ارتباط دانشجویان، اساتید و علمای اندونزی با علما و اساتید حوزه علمیه و مؤسسات علمی در قم بسیار مهم و ضروری است.

آیت الله اراکی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن بر جهان بویژه جهان اسلام، تأکید کرد: پیروزی انقلاب اسلامی موجب شد که یک گرایش دینی در سراسر جهان صورت گیرد.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب در این دیدار پیشنهاد راه اندازی دانشگاه مذاهب اسلامی و دفتر تقریب در اندونزی، توسعه زبان عربی و ترویج و آموزش قرآن مجید را مطرح کرد که با استقبال اساتید کالج اسلامی جاکارتا مواجه شد.

در ادامه این دیدار اساتید کالج اسلامی جاکارتا نظرات و پیشنهاداتی برای گسترش فرهنگ تقریب در اندونزی و چگونگی همکاری با مجمع جهانی تقریب در عرصه توسعه فرهنگ تقریب ارائه کردند.

در ابتدای این دیدار نیز حجت الاسلام سید مفید حسینی مدیر کالج اسلامی جاکارتا و نماینده جامعة المصطفی گزارشی پیرامون وضعیت مسلمانان در اندونزی و نحوه فعالیت کالج اسلامی جاکارتا ارائه کردند.