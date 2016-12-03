«قدم زدن» توماس برنهارد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات روزنه، کتاب «قدم زدن» نوشته توماس برنهارد به تازگی توسط انتشارات روزنه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این نویسنده اتریشی در داستان «قدم زدن» علت و سبب بروز دیوانه‌گی کار، و نیز اندیشه به هستی و تفکر را موضوع خود قرار داده است. درون‌مایه‌ بیماری روانی، جنون، که در اینجا چون نتیجه‌ اندیشیدن به جهان و تفکر به نمایش گذاشته می‌شود از همان رمان نخستین‌اش. زمهریر در آثار برنهارد نقشی برجسته‌ دارد.

در «قدم زدن» یک منِ بی‌نام و ناشناس، که خود خاموش است و یا به‌ندرت به سخن در می‌آید داستان را از زبان شخص دوم (اوهلر) روایت می‌کند که با راوی سخن می‌گوید و یا آنچه شخص سوم (کارر) به شخص دوم (اوهلر) گفته است. به همین سبب در داستان قدم زدن ۴۷۴ مرتبه از اوهلر نقل قول می‌شود. کرانیگاه این داستان، بیشتر فرم و زبان است تا ابلاغ محتوا؛ به نمایش گذاشتن اندیشیدن؛ تبدیل روند رنج‌بار اندیشیدن به زبان.

این کتاب با ۱۴۶ صفحه و قیمت ۸۰ هزار ریال منتشر شده است.