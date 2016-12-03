ساخت مریخ نورد با پرینتر سه بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترند، شرکت آیودی با همکاری یک گروه مسافرت های هوایی به نام «دانشمندان پاره وقت» در مسابقه Google Lunar XPRIZE شرکت می کند. آنها همکاری خود برای ساخت مریخ نوردی با قابلیت ها و کارکردهای مختلف را از سال گذشته میلادی آغاز کردند.

در همین راستا آنها اعلام کردند مریخ نوردAudi Lunar Quattro تکمیل شده و در اواخر ٢٠١٧ رونمایی می شود.

این شرکت خودروسازی برخی قطعات مریخ نورد خود را با پرینتر سه بعدی ساخته تا در زمان صرفه جویی کند. علاوه بر آن وزن این قطعات نیز کاهش می یابد. به عنوان مثال چرخ های مریخ نورد با این شیوه ساخته شده اند.

هرالد ایبلیش یکی از مهندسان بخش توسعه فناوری های آیودی، می گوید: دیواره چرخ های مریخ نورد ضخامتی چند میلی متری دارند اما به دلیل طراحی پیچیده شان از قدرت بالایی برخوردارند. ما از آلیاژ AlSi10MgSr آلومینیوم برای این کار استفاده کردیم. هر کدام از چرخ ها در مدت زمان ٣٢ ساعت و ٢٠ دقیق و ١/٦ کیلوگرم سبکتر ساخته شدند. در ساخت مریخ نوردها هر کیلوگرم کاهش به معنای ٨٠٠ هزار یورو صرفه جویی در هزینه هاست.

از سوی دیگر به دلیل استفاده از فناوری های جدید تولید هزینه های مواد اولیه تولید این مریخ نورد ١/٢٨ میلیون یورو است که نشان دهنده صرفه جویی زیادی در هزینه هاست.