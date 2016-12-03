محمد علی سبحان اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر از بروز کردن رشته های تحصیلی این دانشگاه خبر داد و گفت: درصدد هستیم رشته های تحصیلی دانشگاه خوارزمی را به روز کنیم و برنامه ریزی دانشگاه بر راه اندازی رشته های بین رشته ای است.

راه اندازی دکتری پلاسما پزشکی در دانشگاه خوارزمی

وی با بیان اینکه از سال آینده در مقطع دکتری رشته پلاسمای پزشکی دانشجو پذیرش خواهیم کرد افزود: ما رشته های جدید را بررسی می کنیم و هر رشته ای که نزدیکی به رشته های یک دانشکده داشت، این رشته را در آن دانشکده راه اندازی می کنیم.

احیای خواهرخواندگی با دانشگاه UCLA آمریکا

رئیس دانشگاه خوارزمی افزود: دانشگاه خوارزمی بنا دارد در سال های آینده در حیطه های بین المللی و دانشگاه های معتبر جهان همکاری داشته باشد. از پیش از انقلاب با دانشگاهUCLA آمریکا خواهرخواندگی داشته ایم که در پی احیا و استمرار آن هستیم.

وی ادامه داد: هم اکنون با تعیین وزارت علوم، هماهنگ کننده همکاری های دانشگاه های ایران با کشور اترش هستیم و با کشورهای عراق، ایتالیا، مالزی و اتریش همکاری های نزدیکی داریم.

سبحان اللهی افزود: در صدد هستیم در بحث تعامل دانشجو و همکاری های مطالعاتی مشترک با آنها وارد کار شویم، همچنین در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های معتبر جهان نیز، دانشگاه ما تا کنون نقش و همکاری گسترده ای با وزارت علوم داشته و دارد و همچنین در پی تأسیس مرکز آموزش زبان فارسی برای دانشجویان خارجی هستیم.