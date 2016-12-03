سید معرفت اله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ۱۳ آذر ماه روز جهانی معلولین و تبریک این روز به همه معلولان و دست اندرکاران این حوزه گفت: امسال بالغ بر یک هزار و ۵۸ دانش‌آموز استثنایی در مدارس خاص این گروه از دانش آموزان تحصیل می کنند و با استفاده از فناوری‌های نوین زیر نظر مربیان و معلمان متخصص آموزش می بینند.

وی افزود: به مناسبت فرارسیدن روز جهانی معلولین فعالیت ها و برنامه های متنوعی در حوزه آموزش و پرورش استثنایی استان برگزار می شود که حضور مسئولین استای و شهری در مدارس ویژه دانش آموزان استثنایی از جمله آنهاست.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی قزوین خاطر نشان کرد: به همین مناسبت، از ۱۸ نفر همکار دارای معلولیت در آموزش و پرورش استثنایی استان نیز تکریم و تجلیل خواهد شد، این کارکنان با معلولیت بینایی، شنوایی و جسمی در تلاش و فعالیت هستند و الگویی برای جامعه بشمار می روند.

احمدی تصریح کرد: همگام با برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در مدارس عادی استان، پارالمپیاد ورزشی درون مدرسه نیز در مدارس استثنایی برگزار می شود و به مناسبت روز جهانی معلولین، مراسم افتتاحیه پارالمپیاد ورزشی درون مدرسه در ۱۵ آذر ماه در محل سالن ورزشی دادگستری قزوی با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: طرح مدارس همیار برای اولین بار در استان اجرا می شود و در این طرح مدارس هیأت امنایی عادی، آموزشگاه های استثنایی منطقه خود را از نظر مالی تحت پوشش و حمایت قرار خواهند داد، این طرح در حال حاضر در شهرستان البرز به همکاری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان البرز به اجرا درخواهد آمد.

امسال شعار روز جهانی معلولین «دستیابی به ۱۷ هدف برای آینده ای که می خواهیم» تعیین شده است که هدف های ۱۷گانه شامل نبود فقر، نبود گرسنگی، سلامت و بهزیستی مناسب، آموزش و پرورش با کیفیت، عدالت جنسیتی، آب و فاضلاب پاک، انرژی ارزان و پاک، کار شرافت مندانه و رشد اقتصادی، صنعت، نوآوری و زیرساخت های پایدار، کاهش نادادگری، شهرها و اجتماعات پایدار، مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه، اقدام فوری برای آب و هوای مناسب، نگهداری از زیست زیر آب، نگهداری از زیست روی زمین، صلح، دادگری و نهادهای قوی و همیاری برای دست یابی به این اهداف است.

همچنین بالغ بر یک هزار و ۵۸ دانش آموز دارای نیازهای ویژه در ۲۲ آموزشگاه خاص این دانش آموزان تحصیل می کنند.