محمد بلوچی در گفتگو با خبرنگار مهر تامین سرپناه برای مددجویان را یکی از اولویت های مهم کمیته امداد ذکر کرد و افزود: این نهاد با هدف کمک به تامین مسکن نیازمندان طرح رضوان را اجرایی کرده است.

وی با اشاره به اینکه برای ۱۱ خانواده تحت حمایت شهری و روستایی در هشت ماهه سال‌جاری مسکن مناسب احداث و خریداری شده است، گفت: بیش از یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال بابت احداث و خرید مسکن مددجویان تحت حمایت این شهرستان هزینه پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد امام (ره) شاهرود با اعلام اینکه طی هشت ماهه امسال، ۶۷ مسکن مددجویی و فضاهای جانبی آنها تعمیر و بازسازی شده است، افزود: بیش از ۵۱۲ میلیون ریال بابت تعمیر، مقاوم سازی و احداث حمام و سرویس بهداشتی مسکن خانواده‌ها هزینه شده است.

بلوچی، احداث حمام و سرویس بهداشتی را یکی از شاخصه‌های اصلی کمیته امداد برای ارتقای سطح بهداشت خانواده‌های تحت حمایت عنوان کرد و گفت: توجه به سلامت خانواده‌های تحت حمایت از جمله دلایل احداث حمام و سرویس بهداشتی است که تا کنون در قالب این طرح توانسته‌ایم در پیشگیری از بیماری‌های احتمالی و ارتقای سطح سلامت و بهداشت خانواده‌ها گام‌های موثری برداریم.

وی با اشاره به اینکه ارتقای سطح کیفی ساختمان‌ها، رعایت اصول فنی، تهیه نقشه مناسب و نظارت دقیق بر مراحل ساخت منزل های مددجویی از جمله مواردی است که با دقت اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: ایجاد سرپناه و ساخت مسکن برای مددجویان یکی از مهمترین دغدغه‌های این نهاد است تا یکایک خانواده‌های فاقد مسکن مناسب از سرپناهی مستحکم و مقاوم بهره‌مند شوند.

از ۱۲ هزار و ۳۴۸ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان، ۲۶۰ خانوار فاقد مسکن هستند و طی شش ماهه نخست امسال، برای خرید و احداث ۴۳ واحد مسکونی مددجویی، بیش از ده میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.