محمد ضیا اولیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله بازشماری سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ استان یزد روز سه ‌شنبه، ۱۶ آذرماه جاری به مدت یک هفته در شهرستان‌های استان یزد برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: در این مرحله ۱۰ مامور با ستاد سرشماری استان همکاری دارند و کار بازشماری آمار ثبت شده را انجام می‌دهند.

اولیا عنوان کرد: ماموران برای کسب آمادگی، روز دوشنبه در کلاس آموزشی مربوطه شرکت کرده و سپس نسبت به انجام بازشماری اقدام می‌کنند.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد سرشماری استان یزد یادآور شد: بازشماری سرشماری با هدف بررسی میزان صحت اطلاعات جمع‌آوری شده در مرحله حضوری سرشماری انجام می‌شود.