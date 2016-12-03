به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه آیین تشییع پیکر این شهدا با حضور جمع زیادی از مردم شادگان از محل میدان امام خمینی این شهر به سمت بنیاد شهید برگزار شد.

در طول مسیر مردم و مسئولان با سردادن شعارهایی بر ضد داعش، تکفیری ها و مستکبران این جنایت هولناک را محکوم کردند.

پیکرهای این شهدا در محل زادگاه آنها واقع در روستای صلحاویه از توابع شادگان به خاک سپرده خواهند شد.

به گزارش مهر، سه تن از شهروندان شادگانی در بازگشت از زیارت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌ الحسین(ع) و قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس(ع) در حادثه تروریستی حله به فیض شهادت نائل آمدند.