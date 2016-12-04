به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسن زاده پیشکسوت باشگاه استقلال و بازیکنی که با سه بار حضور در فینال جام باشگاه‌های آسیا و کسب یک عنوان قهرمانی و دو نایب قهرمانی در آسیا از این نظر دارای یک رکورد جالب توجه است، در خصوص بازی استقلال و صبا توضیحاتی ارائه داد.

وی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: استقلال یک بازی کاملا برتر مقابل صبا ارائه داد و مستحق این پیروزی بود. حتی عادلانه تر این بود که با گل‌های بیشتری این بازی را می‌برد. به جرات می‌گویم حتی اگر صبا ۹ نفره هم نمی‌شد باز هم استقلال برنده این بازی بود. زور صبا در این بازی به استقلال نمی‌رسید.

پیشکسوت باشگاه استقلال درباره اینکه پیش بینی می شد استقلال بعد از 9 نفره شدن صبا تعداد گلهایش را بیشتر کند، گفت: خود من هم فکر می‌کردم که اینطور شود. شاید دل بازیکنان استقلال برای صبایی‌ها سوخت! چون هم در خانه خودشان دو هیچ عقب بودند و هم دو اخراجی داده بودند. شاید هم استقلالی‌ها رعایت صمد مرفاوی و تیمش را کردند و نخواستند تیم صمد خیلی خراب شود. البته حالت سومی هم هست. شاید هم انگیزه آبی پوشان بعد از ۹ نفره شدن صبا ته کشید.

حسن زاده با بیان اینکه استقلال این فصل پیشرفت بسیار محسوسی از ابتدای فصل تاکنون داشته و بازی به بازی بهتر شده است، تصریح کرد: اما هنوز هم با ایده آل شدن فاصله دارد. به نظرم خط دفاعی هنوز کار دارد و باید بیشتر از قبل هماهنگ شود. اما این تیم در خط جلو به هماهنگی‌های خوبی رسیده. منصوریان مهاجمان مد نظرش را شناخته و حالا می‌بینیم که این تیم بهتر از قبل موقعیت گل درست می‌کند و گل می‌زند.

وی درباره سیستم 2-4-4 منصوریان در تیم استقلال خاطرنشان کرد: کلا این سیستم برای استقلال بهتر از ۱-۳-۲-۴ است که در بازی های قبل استفاده می‌شد. چون این تیم، تیمی است که باید با تعداد نفرات بیشتری در خط حمله بازی کند. ضمن این که به نظر می‌رسد استقلال با این سیستم مانوس‌تر است.

پیشکسوت باشگاه استقلال درباره درگیری های بازی با صبای قم هم گفت: من کاری به این ندارم که چه کسی در این صحنه مقصر بود و چه کسی تقصیر کار نبود. من هر دو نفر را خوب می‌شناسم. کنار خرمگاه بازی کردم و با ساکت هم در همین استقلال همکار بودم. هر دو از دوستان من هستند. واقعا نمی‌دانم چرا چنین صحنه‌ای خلق شد. من خرمگاه را سالهای زیادی است می‌شناسم. ولی در باره صمد باید یک نکته ای را بگویم.

حسن زاده ادامه داد: باید کار صمد مرفاوی را ارج نهاد. شما فکرش را بکنید که تیمش در خانه ۲ گل خورده و ۲ بازیکنش هم اخراج شدند. هر مربی در آن شرایط عصبی است. راستش را بخواهید من خودم یک لحظه فکر کردم که صمد هم وارد متن درگیری شود. اما صمد خویشتنداری کرد و متانت به خرج داد و تازه بزرگتری کرد و بازیکنان دو تیم را هم جمع کرد. واقعا باید به مرفاوی دستمریزاد گفت.