احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت دمای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای استان زنجان از امروز تا اواخر هفته کاهش می یابد.

وی به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی زنجان ۶ درجه سانتیگراد بالای صفر است که نسبت به دیروز یک درجه سرد شده است.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کردو گفت: ماهنشان با ۱۵ درجه سانتیگراد گرمترین و قیدار با چهار درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین مناطق استان طی ۲۴ ساعت گذشته بودند.

یاغموری به وضعیت جوی استان زنجان اشاره کردو گفت: از اواخر امروز سامانه بارشی از استان زنجان خارج می شود.

وی همچنین از وقوع وزش باد در استان خبر دادو گفت: وزش باد در استان زنجان تا روز سه شنبه تدوام دارد و سرعت وزش باد به ۷۵ کیلومتر در ساعت هم خواهد رسید.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان از شهروندان زنجانی خواست از تردد در محدوده ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده خود داری کنند.