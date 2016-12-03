فرهنگ وقف سهم مردم از مدیریت اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب صبح شنبه در نشستی با فعالان حوزه وقف گرمسار و آرادان با حضور رئیس اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان، به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه موقوفات امروز راهی برای توسعه اقتصادی کشور هستند، ابراز داشت: دین مبین اسلام احکام ویژه اجتماعی را برای سعادت جامعه عرضه داشته که یکی از مهمترین آنها وقف است.

وی افزود: ترویج فرهنگ وقف و افزایش موقوفات یکی از راه‌های مدیریت بهتر اقتصاد جامعه و تقسیم عادلانه ثروت بین لایه های اجتماعی است که می تواند طبقات اجتماعی را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک سازد لذا از مسئولان تقاضا داریم تا در راستای ترویج این فرهنگ حسنه اقدام کنند.

عضو خانه ملت با تاکید بر ضرورت افزایش موقوفات در شهرستان های گرمسار و آرادان، ابراز داشت: دین مبین اسلام برای تک تک ابعاد زندگی بشری برنامه مدون دارد لذا باید دانست که افزایش موقوفات می تواند راهی برای مدیریت اقتصادی جامعه با مشارکت مردم باشد.

کاتب با اشاره به ضرورت تحقق شعار سال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری شده است، ابراز داشت: ترویج فرهنگ وقف و افزایش موقوفات می تواند آحاد جامعه را در راه رسیدن به تبیین شعار سال مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی رهنمود سازد.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی یکی از راه های خروج اقتصاد و معیشت مردم از حالت رکود است که باید به نحو احسن تبیین و اجرا شود که در این راستا باید مشارکت های مردمی را جلب کنیم.

نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای نهادینه کردن فرهنگ وقف، ابراز داشت: امروز کارهای خوبی در راستای ترویج فرهنگ وقف صورت گرفته که برگزاری همایش های مخصوص این حوزه نمونه این امر است اما باید بدانیم که در حوزه تبیین احکام دینی هرمیزان کار صورت گیرد هنوز در جامعه جای کار دارد.

کاتب بیان داشت: امروز اقدامات صورت گرفته در راستای ترویج فرهنگ وقف می بایست به گونه ای باشد که نتیجه آن را به صورت محسوس در جامعه ملاحظه کنیم که این امر منوط به مشارکت های مردمی است.

وی افزود: یکی از شیوه‌های عملی فرهنگ‌سازی وقف در سطح جامعه، عمل امینانه به نیات واقفان و حفظ و حراست از موقوفات است که این امر می تواند به اعتماد سازی بیش از پیش مردم کمک شایانی کند که نتیجه آن در نهایت افزایش موقوفات خواهد بود که ثمرات آن برای تمام جامعه اسلامی است.

عضو خانه ملت همچنین هفته وقف را زمانی مناسب برای ترویج فرهنگ وقف دانست و گفت: مسئولان باید با اجرای برنامه های ویژه این هفته، در راستای ترویج فرهنگ حسنه وقف بکوشند.

کاتب با بیان اینکه امروز وقف می تواند کارگشای بسیاری از مشکلات جامعه باشد، ابراز داشت: دین مبین اسلام برای جنبه های مختلف زندگی بشری برنامه مدون دارد که امروز قاطعانه می توان گفت ترویج حسناتی مانند وقف و زکات می تواند گره گشای بسیاری از دغدغه های اقتصادی مردم به خصوص قشر ضعیف جامعه باشد.