به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی از دستگیری دو نفر از کارمندان اداره کل بنیاد مسکن استان قزوین خبر داد و گفت: دو نفر از کارمندان این اداره به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: این کارمندان متخلف با تصرف غیرقانونی دستگاه‌ها و ماشین آلات بنیاد مسکن که در اختیار داشتند با پیمانکاران قرارداد منعقد می‌کردند و وجوه دریافتی را به حساب اداره واریز نمی‌کردند که شناسایی و تخلف آنها محرز شد.

وی در ادامه افزود: به عنوان مثال متخلفان با یک پیمانکار قرارداد ی با مبلغ ۱۰۰میلیون منعقد کرده اما به اداره مربوطه مبلغ ۱۰میلیون اعلام می‌کردند.

دادستان قزوین با بیان اینکه پرونده مذکور در مرحله کارشناسی است تصریح کرد: میزان دقیق اختلاس و خسارت به بیت المال هنوز مشخص نشده و پرونده در مرحله کارشناسی است تا مقدار وجوهی که این افراد از طریق غیرقانونی و با سواستفاده از اموال دولتی به دست آورده اند محاسبه شود.