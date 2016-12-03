۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۱

تیم گراش قهرمان لیگ برتر فوتبال جوانان فارس شد

گراش- تیم هلال احمر گراش قهرمان مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان استان فارس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان استان فارس برای در حالی برگزار شد که مدعیان قهرمانی در دو دیدار   جداگانه به مصاف یکدیگر رفتند.

تیم هلال احمر گراش در یک رویارویی سخت با شهید چمران لار موفق به شکست حریف خود شد و عنوان قهرمانی این دوره مسابقات را از آن خود کرد.

همچنین باران ممسنی مدعی دیگر قهرمانی نیز در جهرم به مصاف شاهین این شهرستان رفت که با توجه به تساوی کسب شده در این مسابقه، نماینده ممسنی تنها به نائب قهرمانی اکتفا کرد و تیم جهرم نیز سوم شد.

تیم‌های هلال احمر گراش و باران ممسنی به مسابقات لیگ دسته سوم کشور صعود کردند.

