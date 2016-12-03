  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹

محمود فکری هم قهر کرد؛

استعفای مدیرعامل باشگاه نساجی پذیرفته شد

استعفای مدیرعامل باشگاه نساجی پذیرفته شد

مالک باشگاه نساجی با استعفای مدیرعامل این باشگاه موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابراهیمی مدیرعامل سابق باشگاه نساجی چندی پیش از سمت خود در این باشگاه استعفا داده بود که این استعفا با هیچ واکنشd از سوی مالک باشگاه نساجی مواجه نشده بود.

مهدی پرهام مالک باشگاه نساجی صبح امروز شنبه با استعفای ابراهیمی موافقت کرد تا وی رسما از سمت مدیرعاملی این باشگاه کنار رود.

تیم نساجی که از مشکلات عدیده مالی رنج می برد، با پیروزی سه بر صفر در هفته پانزدهم رقابت های لیگ دسته  اول کشور به رتبه قابل توجه چهارم در جدول هجده تیمی مسابقات صعود کرد. همچنین محمود فکری سرمربی این تیم نیز بعد از این پیروزی به حالت قهر قائمشهر را ترک کرد و تکلیف وی نیز به درستی مشخص نیست. 

کد مطلب 3838971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها