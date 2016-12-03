استعفای مدیرعامل باشگاه نساجی پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابراهیمی مدیرعامل سابق باشگاه نساجی چندی پیش از سمت خود در این باشگاه استعفا داده بود که این استعفا با هیچ واکنشd از سوی مالک باشگاه نساجی مواجه نشده بود.

مهدی پرهام مالک باشگاه نساجی صبح امروز شنبه با استعفای ابراهیمی موافقت کرد تا وی رسما از سمت مدیرعاملی این باشگاه کنار رود.

تیم نساجی که از مشکلات عدیده مالی رنج می برد، با پیروزی سه بر صفر در هفته پانزدهم رقابت های لیگ دسته اول کشور به رتبه قابل توجه چهارم در جدول هجده تیمی مسابقات صعود کرد. همچنین محمود فکری سرمربی این تیم نیز بعد از این پیروزی به حالت قهر قائمشهر را ترک کرد و تکلیف وی نیز به درستی مشخص نیست.