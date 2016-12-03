به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا سعیدی با اشاره به رصد فعالیت‌های ورزشکاران در فضای مجازی توسط کمیته اخلاق به «خانه ملت» گفت: چهره‌های ورزشی، فرهنگی، قرآنی و ... با توجه به اینکه معروف و مشهور هستند باید کنترل شده و طبق قوانین رفتار کنند و قانون، عرف و شرع را در نظر بگیرند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای حریم خصوصی افراد احترام قائل شد افزود: یک سری خط‌کش‌ها برای برخی افراد وجود دارد که ان‌شاء‌الله از آن تخطی نکنند؛ کمااینکه ورزش بانوان در این چند سال اخیر خوش درخشیده و بانوان ورزشکار کشور نشان دادند با عفاف و حجاب زنانه هم می‌شود در میادین بین‌المللی وارد شد و عزت‌آفرینی کرد.

عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به مهم بودن بحث شایسته سالاری تصریح کرد: اگر برای حمایت ویژه از ورزش بانوان تلاش کنیم ان‌شاء الله می‌توانیم به محقق شدن این نتیجه که شایسته سالاری و شایستگی‌هایی که بانوان کشور دارند پنهان نماند، کمک کنیم.

زهرا سعیدی با بیان اینکه با رصد کمیته اخلاق در چارچوب قانون موافق است گفت: به نظر من ابزارهای نظارتی کمیته اخلاق باید آنقدر دقیق، قوی و عدالت محور باشد که حقی ضایع نشود و در چارچوب عدالت و حق و اخلاق‌مداری این قضیه پیاده شود.

وی افزود: کمیته اخلاق کمیته خوب و مناسبی است و اگر بتواند ابزارهای نظارتی و شاخص‌ها را به صورت اصولی و علمی تعریف کند، صد در صد اثربخشی آن برای ورزشکاران و افراد زیرمجموعه آن مثبت خواهد بود؛ لذا باید تلاش کنیم به سمت اثربخشی مثبت برویم منتها آن شاخص‌ها و چارچوب‌ها باید به گونه‌ای تعریف شود و فدراسیون و وزارت ورزش ما هم باید به گونه‌ای در این زمینه‌ها نظارت و ابزار نظارتی‌شان را دقیق بکنند که حقی ضایع نشود.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس گفت: انتظار دارم تمام تلاش‌های مردم و رسانه‌ها به سمتی برود که با مطالعه، تحقیق و با دادن فرصت به هم و با رعایت اخلاق قضاوت بکنند؛ به فرموده امام صادق (ع) «اگر کسی خطایی مرتکب شود و کسی بخواهد او را به خاطر این خطا سرزنش کند، نمی‌میرد تا خودش به آن مرتکب شود» و این می‌طلبد که رسانه‌ها، مردم و حتی خود ما رعایت اخلاق و عدالت محوری را در قضاوت‌ها، داشته باشیم.