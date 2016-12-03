نمی دانم «آلویس نانگ» چه زمانی به ایران می آید!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که روز گذشته سیروس پورموسوی سرمربی استقلال خوزستان اعلام کرده بود آلویس نانگ بازیکن پیشین نفت تهران و تراکتورسازی تبریز روز یکشنبه برای انجام تست پزشکی و امضای قرارداد با استقلال خوزستان به ایران می آید، علی پورکیانی قائم مقام این باشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از زمان سفر نانگ به ایران اظهار بی اطلاعی و تاکید کرد استقلال خوزستان با همین موجودی می تواند موفق باشد.

مشروح گفتگوی خبرنگار مهر با پورکیانی در زیر می آید:

* خبرگزاری مهر - آقای پورکیانی از پیروزی تیمتان مقابل سایپا صحبت کنید.

- پورکیانی: بازیکنان و کادر فنی ما در این مسابقه هم زحمت کشیدند و توانستند مقابل سایپا پیروز شوند. حدود 50 هوادار هم به عنوان یار دوازدهم تیم را در این بازی همراهی کردند. همه دست به دست هم دادند تا تیم موفق شود. البته باید همینجا هم به تیم خوب و باکلاس سایپا تبریک گفت.

* مشکل مالی باشگاه شما هنوز پابرجاست و بازیکنان از این وضعیت ناراضی هستند. اقدامی برای حل این مشکل انجام داده اید؟

- ما به بازیکنانمان پول نداده ایم ولی آنها وقتی وارد زمین می شوند، با غیرت بازی می کنند و به چیزی جز برد فکر نمی کنند.

* نگران تداوم این وضعیت و تاثیر آن روی عملکرد تیم نیستید؟

- ان شاءالله تعهدات اجرایی می شود. بهتر است در اینباره صحبت نکنیم. تیم تازه برده و خودش را برای بازی بعد آماده می کند. از این سئوالات تخریبی نپرسید! شما از برد و شادابی صحبت کنید.

* روز گذشته آقای پورموسوی اعلام کرد آلویس نانگ برای تست پزشکی به تهران می آید. در این شرایط مالی چطور دنبال جذب بازیکن جدید هستید؟

- سه بازی دیگر تا پایان نیم فصل باقی مانده است و هر بازیکنی هم به تیم اضافه شود، بعد از نیم فصل می تواند بازی کند. ما می توانیم با همین موجودی هم موفق باشیم به شرطی که به تیم توجه شود.

* با این شرایط نانگ فردا به ایران می آید؟

- اگر بازیکنی بیاید تا قبل از نیم فصل این اتفاق رخ می دهد.

* یعنی سفر نانگ به تهران برای فردا قطعی نیست؟

- روزش را نمی دانم. خبر ندارم.

* این موضوعی است که آقای پورموسوی سرمربی شما اعلام کرده است.

- چیزی که از پورموسوی می پرسید بحث فنی است. بحث من مدیریتی است!

* اما این بحث در حیطه وظایف مدیریتی باشگاه است نه حیطه فنی!

- ما نامه نگاری ها را انجام دادیم. ان شاءالله هر وقت که شد می آید ولی هر بازیکنی هم بیاید تا نیم فصل نمی توانیم از او استفاده کنیم.