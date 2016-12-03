به گزارش خبرنگار مهر، موسوی لارگانی در بیست و سومین همایش ملی بیمه و توسعه گفت: با توجه به تمدید ۱۰ ساله تحریم ها وظیفه صنعت بیمه اکنون سنگین تر شده، چرا که این صنعت نقش موثری در تحقق اقتصاد مقاومتی که مدنظر مقام معظم رهبری است، ایفا می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: چندین سال است که مقام معظم رهبری بر روی موضوع اقتصاد مقاومتی تاکید دارند به نحوی که ایشان معتقدند که باید به داشته های خود تکیه کرده و اقتصاد را مقاوم‌سازی کنیم.

وی تصریح کرد: اکنون که تحریم‌ها علی‌رغم تعهدات گذشته و صرف ساعتها وقت در نشست های متعدد از جمله ژنو، تمدید شد به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌های رهبری درست از آب درآمده و آنها به همان بدعهدی سابق عمل کرده و تحریم ها را تمدید کردند.

به گفته موسوی لارگانی، هم اکنون نقش صنعت بیمه می‌تواند بسیار موثر باشد و در زمینه دور زدن تحریم هایی که دشمن برای کشور در نظر گرفته است، نقش ‌آفرینی کند.

وی خاطرنشان کرد: البته رقابت در صنعت بیمه باید سالم باشد و در این میان نظارت بیمه مرکزی نیز بسیار مهم است. این در شرایطی است که قیمت‌شکنی در برخی بیمه‌ها از جمله بیمه توسعه سبب شد که اعتماد مردم به صنعت بیمه خدشه دار شود. بنابراین نظارت بیمه مرکزی باید افزایش یابد.

گفتنی است بیست و سومین همایش بیمه و توسعه صبح امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد آغاز به کار کرد.