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۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

دوعنوان از برترین فیلمنامه‌های سینمای جهان رونمایی می‌شود

دوعنوان از برترین فیلمنامه‌های سینمای جهان رونمایی می‌شود

فیلمنامه فیلم سینمایی«همشهری کین» و«پرندگان» تازه‌ترین عناوین مجموعه «برترین فیلم‌نامه‌های سینمای جهان» روز چهارشنبه ۱۷ آذر توسط نشر سفید سار رونمایی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر سفید سار، فیلمنامه‌های «همشهری کین» نوشته اورسون ولز با ترجمه موحد تاری مرادی و «پرندگان» نوشته اوان هانتر با ترجمه شیما الهی، از مجموعه «برترین فیلمنامه های سینمای جهان» به تازگی منتشر شده و روز چهارشنبه ۱۷ آذر رونمایی می شوند.

نشست رونمایی از این دو نمایشنامه با حضور سعید عقیقی فیلم نامه نویس و کارشناس سینما، سعید قطبی زاده منتقد سینما و شیوا مقانلو ویراستار و سرپرست این مجموعه همراه خواهد بود.

برنامه مذکور روز چهارشنبه ۱۷ آذر از ساعت ۱۷ در دفتر نشر هنوز واقع در خیابان کریمخان، بین ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۳۴، طبقه دوم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3838984

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