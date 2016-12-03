به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر سفید سار، فیلمنامه‌های «همشهری کین» نوشته اورسون ولز با ترجمه موحد تاری مرادی و «پرندگان» نوشته اوان هانتر با ترجمه شیما الهی، از مجموعه «برترین فیلمنامه های سینمای جهان» به تازگی منتشر شده و روز چهارشنبه ۱۷ آذر رونمایی می شوند.

نشست رونمایی از این دو نمایشنامه با حضور سعید عقیقی فیلم نامه نویس و کارشناس سینما، سعید قطبی زاده منتقد سینما و شیوا مقانلو ویراستار و سرپرست این مجموعه همراه خواهد بود.

برنامه مذکور روز چهارشنبه ۱۷ آذر از ساعت ۱۷ در دفتر نشر هنوز واقع در خیابان کریمخان، بین ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۳۴، طبقه دوم برگزار خواهد شد.