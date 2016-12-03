وجود بیش از ۶۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین وطن پور در نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی که امروز در سالن همایش های رازی افتتاح شد، گفت: در حوزه فناوری دنیا با سرعت فوق العاده ای حرکت می کند.

رئیس نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی افزود: دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت و وزارت علوم، دانشگاه های آزاد، دانشگاه جامع علمی کاربردی و هر کسی از هر نهادی که بتواند در عرصه فناوری های نوین در پزشکی گام بردارد را حمایت خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر زیرساخت هایی همانند فن بازارها، کنگره های علمی، نشست های علمی، اینوتک و ... برای صاحبان ایده فراهم شده تا در نهایت ایده های آنها به محصول تبدیل شود.

وطن پور با بیان اینکه در حال حاضر ۱۷ هزار عضو هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی مشغول به کارند، گفت: همچنین ۹ اتاق تمیز و ۷۴ مرکز رشد در این دانشگاه برای استقرار شرکت های دانش بنیان وجود دارد.

وی تاکید کرد: بودجه های حمایتی برای پیشرفت فناوری در هر عرصه ای از جمله پزشکی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای عالی عتف در نظر گرفته شده است

وطن پور ادامه داد: از تعداد کل شرکت های دانش بنیان که به تایید رسیده اند ۶۷۰ شرکت دانش بنیان در حوزه سلامت در کشور وجود دارند.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: همچنین ۲۳۵ عضو هیات علمی در این شرکت ها مشغول به فعالیت هستند و از سوی دیگر ۵ هزار دانشجوی PHD اشتغال به کار دارند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر زیرساخت ها برای توسعه شرکت های دانش بنیان وجود دارد، گفت: به تازگی مرکز رشد بین المللی سلامت در کیش راه اندازی شده که این موضوع می تواند فرصت خوبی برای راه اندازی شرکت های دانش بنیان توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور باشد؛ این افراد می توانند به این واسطه از امکانات کشور برای توسعه فناوری های خود بهره ببرند.

وطن پور با اشاره به سامانه ارزشیابی دانشگاه ها گفت: دانشگاه ها بر اساس سطح تحقیقات، رتبه بندی می شوند و همچنین از نظر فناوری نیز مورد بررسی قرار می گیرند.

وی افزود: در دانشگاه ها سامانه آموزشی نیز وجود دارد که در حال حاضر ۱۵ کارگاه عناوین تجاری سازی، اصول کلی بازاریابی محصولات دانش بنیان و ... به آنها آموزش داده می شود.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه ما توانسته ایم شرکت های داخلی را بین المللی کنیم، گفت: در حال حاضر تعدادی از این شرکت ها فروش دارند و ما از این بابت نیز خوشحالیم.

وطن پور با بیان اینکه در سال ۲۰۱۵، ۴۰۰ میلیارد تومان فروش حاصل از این شرکت های بین المللی بوده است، گفت: تحول شگرفی در حوزه فناوری های نوین خصوصا در عرصه پزشکی به وجود آمده که باید با راهکارهای مناسب، سریع و ارزان بتوانیم به این دستاوردها برسیم.