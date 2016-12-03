به گزارش خبرگزاری مهر، صادق گودرزی با بیان اینکه رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان امسال برای نخستین بار در یک کشور خارجی برگزار شد، گفت: خوشبختانه ابتکار فدراسیون کشتی ایران، جهانی شد. سطح سومین دوره این مسابقات بسیار مطلوب بود، چراکه رقابت ها در حد مسابقاتی همچون جام جهانی بود، ضمن اینکه حضور برخی از قهرمانان جهان و المپیک در این رقابت ها نشان از رشد آن داشت.

نایب قهرمان المپیک ۲۰۱۲ لندن تصریح کرد: اینکه تیم آمریکا برای قهرمانی در این رقابت ها از خنچیگاشویلی و اسنایدر قهرمانان جهان و المپیک استفاده کرده بود، نشان می داد تیم‌ها اهمیت زیادی برای این رقابت‌ها قائل شدند.

گودرزی ادامه داد: البته برخی از تیم ها نیز با نفرات جوان و ضعیف تری حضور داشتند که این مساله نیز با توجه به باشگاهی بودن این رقابت ها و همچنین نوپا بودن این تورنمنت، قطعا در دوره های بعدی برطرف می شود.

نایب قهرمان جهان افزود: البته وقتی تیم ستارگان ساری که از نفرات نسبتا خوبی بهره می برد در این مسابقات به عنوان ششمی می رسد، نشان می دهد بالای ۵۰ درصد تیم ها از نفرات خوبی بهره می‌بردند.

دارنده مدال برنز جهان در مورد نحوه برگزاری این مسابقات نیز تصریح کرد: امسال این مسابقات به صورت مشارکتی با کشور اوکراین برگزار شد، اما نحوه برگزاری رقابت ها و کارهای اجرایی بر عهده اوکراینی ها بود که انصافا از نظر تجهیز سالن مسابقات، سالن تمرین، محل اسکان، نورپردازی و همچنین پخش تلویزیونی، بسیار خوب بودند.

گودرزی اضافه کرد: البته با توجه به اینکه اتحادیه جهانی کشتی نگاه مثبتی به این رقابت ها که به صورت تیم به تیم و باشگاهی برگزار می شود، دارد انتظار برگزاری این مسابقات در این سطح را داشتیم و اتحادیه جهانی نیز این مسابقات را همطراز با جام جهانی قرار داد.

وی در مورد قهرمانی تیم تایتان مرکوری در این رقابت ها تصریح کرد: تیم بیمه رازی در دو سال گذشته با شکست این تیم به مقام قهرمانی رسیده بود، امسال نیز ما با ترکیب خوبی راهی این رقابت ها شدیم اما بعضی از اشتباهات فردی کشتی گیران باعث شد تا به راحتی جام را از دست بدهیم.

گودرزی ادامه داد: البته تیم آمریکایی نیز از نفرات خوب و بسیار آماده ای بهره می برد، اما نفرات مطرح این تیم مانند خینچیگاشویلی و اسنایدر مقابل کشتی گیران ما حرفی برای گفتن نداشتند و اگر اشتباهات فردی گریبانگیر تیم ما نمی شد، قطعا با نتیجه خوبی این تیم را شکست می دادیم.