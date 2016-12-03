به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح شنبه در ستاد عالی دهه وقف استان با بیان اینکه وقف یک خواسته اعتقادی است که در هر کشور و با هر دین و گرایش خاصی به اشکال مختلفی وجود دارد اظهار داشت: مازندران نیز در زمینه ولایت‌دوستی پیشتاز است و در ۲۸ صفر، بیش از ۳۰۰ هیئت مدهبی از مازندران در مشهد حضور داشته اند.

وی در رابطه با اقتصاد مقاومتی گفت: این سیاست بر درون‌گرایی، برون‌زایی، دانش‌بنیان بودن و عدالت محوری تاکید دارد که با حوزه شما بسیار سنخیت دارد.

استاندار مازندران با اشاره به نتیجه‌بخش بودن اقتصاد مقاومتی و لزوم برنامه‌ریزی مدون در رابطه با آن، اظهار کرد: لزوم بررسی برای مشارکت ‌بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در زمینه اقتصادی و وقف احساس می‌شود.

استاندار مازندران افزود: بخش اقتصادی اوقاف از نیروهایی که تجربه بالایی در استان دارند، می‌تواند برای جمع‌آوری اطلاعات بهره ببرد و در هر حوزه دیگری نیز ما به بخش‌هایی مانند جهاد کشاورزی، نظام مهندسی و معادن تاکید می‌کنیم که آخرین مطالعات و اقدامات را ارائه دهند تا دوباره‌کاری انجام نشود.

وی با بیان اینکه دولت وظیفه دارد که مشکلات مردم را رفع کند، گفت: اوقاف نیز یکی از نهادهای انقلابی است که می‌تواند در جهت رفع و کاهش مشکلات مردم در زمینه اقتصادی کمک کند.