به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بشیر حاجی بیگی گفت: در ۸ ماه سال جاری، یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۶۵۵ نفر جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون سراسر کشور مراجعه کرده اند که از این تعداد ۱ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۳۷۱ نفر موفق به اهدای خون شده اند.

وی افزود: در استان های تهران، فارس و خراسان رضوی بیشترین میزان اهدای خون را شاهد هستیم و اهدای خون در کشور نسبت به مدت ۸ ماهه مشابه سال گذشته ۱.۲ درصد رشد داشته است.

حاجی بیگی ادامه داد: در ۸ ماه گذشته ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۱۷۸ واحد خون و فرآورده های آن شامل گلبول قرمز فشرده شده، پلاکت و پلاسما به مراکز درمانی و بیمارستانی کشور توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۱.۵ درصد افزایش توزیع را نشان می دهد که بیشترین میزان توزیع خون و فرآورده های آن در بیمارستان ها و مراکز درمانی استان تهران ۵۸۹ هزار و ۱۳۰ واحد بوده است.

سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به اهدای خون بانوان، افزود: در طی ۸ ماه سال جاری بانوان استان های لرستان، مرکزی و خراسان شمالی بالاترین میزان شاخص اهدای خون بانوان را در کشور داشته اند.

بشیر حاجی بیگی بالاترین شاخص اهدای خون مستمر را در استان سمنان اعلام کرد و گفت: شاخص اهدای خون مستمر در استان سمنان نزدیک ۷۰ درصد است بعد از استان سمنان شاخص اهدای خون مستمر در استان های کردستان ۶۶ درصد و سیستان و بلوچستان ۶۲ درصد است.