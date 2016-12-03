رشته مددکاری اجتماعی اصلاح می شود/ ۴ رشته علوم اجتماعی در لیسانس

غلامرضا جمشیدی‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بازنگری رشته های حوزه علوم اجتماعی گفت: براساس مصوبه کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی مقرر شد، در دوره کارشناسی چهار رشته مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، مددکاری اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی، تعاون ذیل عنوان علوم اجتماعی ارایه شود.

وی ادامه داد: دانشگاه علامه طباطبایی مسئولیت برنامه مددکاری اجتماعی را تقبل کرد و بعد از تهیه، آن را به وزارت علوم ارسال و سپس وزارت علوم نیز آن را به شورای تحول ارایه داد و شورا آن را به کارگروه علوم اجتماعی ارسال کرد.

رئیس کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی افزود: کارگروه علوم اجتماعی تاکنون یک تا دوبار آن برنامه را ارزیابی کرده و امروز نیز همایشی با حضور دانشگاه هایی که دارای برنامه مددکاری اجتماعی هستند برگزار می شود.

وی ادامه داد: دراین همایش دانشگاه‌ها نظرات خود را درباره برنامه مذکور ارایه می کنند تا با مشارکت همه دانشگاه‌های مربوطه این برنامه تدوین شود، بعد از این مرحله، برای تصویب نهایی به شورای تحول ارایه خواهد شد.

جمشیدی ها ادامه داد: همچنین این چهارشنبه همایشی در تهران با حضور همه دانشگاه هایی که دارای رشته جامعه شناسی هستند، برگزار می شود تا نظرات خود را در خصوص برنامه ای که کارگروه تهیه کرده ارایه کنند، براساس نظرات ارایه شده برنامه مذکور اصلاح شده و بعد برای تصویب نهایی به شورای تحول ارایه می شود.

وی افزود: برنامه دیگر نیز به گروه مردم شناسی دانشگاه تهران سپرده شده است، مقدمات آن انجام شده و برنامه تعاون و برنامه ریزی اجتماعی نیز به صورت مشترک توسط دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی تدوین می شود بعد از تدوین و تصویب برنامه های مذکور بازنگری برنامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آغاز خواهد شد.