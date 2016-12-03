به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رضایی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وقوع سه فقره تصادف فوتی در جاده‌های استان طی هفته گذشته اظهار کرد: در این تصادفات ۶ نفر جان باختند.

وی تعداد تصادفات جرحی استان طی این مدت را ۱۷ فقره ذکر کرد و ادامه داد: ۴۱ نفر در این تصادفات مجروح و روانه بیمارستان شدند.

وی عنوان کرد: همچنین در هفته گذشته سه فقره تصادف خسارتی نیز در محورهای مواصلاتی استان رخ داده است.

رضایی بیان داشت: ۶۵ درصد تصادفات هفته گذشته در محورهای اصلی استان رخ داده است.

وی با بیان اینکه یک ثانیه غفلت خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد، افزود: ۴۰ درصد تصادفات هفته گذشته به دلیل عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی و ۲۵ درصد نیز به علت تخطی از سرعت مطمئنه رخ داده است.

رئیس پلیس‌راه خراسان جنوبی عنوان کرد: ۶۰ درصد تصادفات هفته گذشته در ساعات ۱۲ الی ۲۰ به وقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه هشت هزار و ۳۵۶ فقره انواع تخلفات رانندگی طی هفته گذشته اعمال قانون شده است، اظهار داشت: سه هزار و ۸۳۷ فقره جزو تخلفات حادثه‌ساز بوده است.

رضایی عنوان کرد: ۴۲ دستگاه خودرو و ۵۶ دستگاه موتورسیکلت دارای تخلفات حادثه‌ساز و نمرات منفی بالا توقیف شده است.