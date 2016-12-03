۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی:

وقوع ۲۳ فقره تصادف در جاده‌های خراسان جنوبی /۶ نفر جان باختند

بیرجند- رئیس پلیس‌راه خراسان جنوبی از وقوع ۲۳ فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان طی هفته گذشته خبر داد و گفت: متأسفانه در این حوادث ۶ نفر از هم‌وطنان جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رضایی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وقوع سه فقره تصادف فوتی در جاده‌های استان طی هفته گذشته اظهار کرد: در این تصادفات ۶ نفر جان باختند.

 وی تعداد تصادفات جرحی استان طی این مدت را ۱۷ فقره ذکر کرد و ادامه داد: ۴۱ نفر در این تصادفات مجروح و روانه بیمارستان شدند.

 وی عنوان کرد: همچنین در هفته گذشته سه فقره تصادف خسارتی نیز در محورهای مواصلاتی استان رخ داده است.

رضایی بیان داشت: ۶۵ درصد تصادفات هفته گذشته در محورهای اصلی استان رخ داده است.

 وی با بیان اینکه یک ثانیه غفلت خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد، افزود: ۴۰ درصد تصادفات هفته گذشته به دلیل عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی و ۲۵ درصد نیز به علت تخطی از سرعت مطمئنه رخ داده است.

 رئیس پلیس‌راه خراسان جنوبی عنوان کرد: ۶۰ درصد تصادفات هفته گذشته در ساعات ۱۲ الی ۲۰ به وقوع پیوسته است.

 وی با بیان اینکه هشت هزار و ۳۵۶ فقره انواع تخلفات رانندگی طی هفته گذشته اعمال قانون شده است، اظهار داشت: سه هزار و ۸۳۷ فقره جزو تخلفات حادثه‌ساز بوده است.

رضایی عنوان کرد: ۴۲ دستگاه خودرو و ۵۶ دستگاه موتورسیکلت دارای تخلفات حادثه‌ساز و نمرات منفی بالا توقیف شده است.

