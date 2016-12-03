  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی:

آگاه سازی کودکان از آسیب های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد

آگاه سازی کودکان از آسیب های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد

بیرجند- مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: مسئولان باید آگاه سازی کودکان از آسیب های اجتماعی را مورد توجه قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب نژاد صبح شنبه در همایش کودک آزاری در بیرجند اظهار کرد: کودکان سرمایه های کشور هستند.

وی با بیان اینکه آینده کشور به دست کودکان امروز ساخته می شود، افزود: باید این سرمایه ها را قدر دانسته و  به خوبی تعلیم و تربیت دهیم.

عرب نژاد با اشاره به آسیب های پیش روی کودکان امروزی بیان کرد: کودک آزاری از جمله آسیب های جامعه کنونی ما است.

وی با بیان اینکه ریشه همه آسیب های اجتماعی در دوران کودکی نهفته است، گفت: شخصیت های انسان در زمان کودکی شکل می گیرد و هر فرد نیز محصول دوران بچگی خود است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی آگاه سازی کودکان را از روش های بسیار موثر در تربیت سالم و درست آن ها دانست و گفت: مسئولان باید این امر را مورد توجه قرار دهند.

وی با بیان اینکه کودکان در زمانی خاص نیازمند آگاه سازی هستند، افزود: نهادینه کردن ارزش های دینی به مهدکودک ها مرتبط می شود.

عرب نژاد بیان کرد: اگر امروز برای کودکان سرمایه گذاری نکنیم، در آینده افرادی را خواهیم داشت که در مسئولیت هایشان تنها نقش بازی می کنند.

کد مطلب 3839021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها