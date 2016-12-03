آگاه سازی کودکان از آسیب های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب نژاد صبح شنبه در همایش کودک آزاری در بیرجند اظهار کرد: کودکان سرمایه های کشور هستند.

وی با بیان اینکه آینده کشور به دست کودکان امروز ساخته می شود، افزود: باید این سرمایه ها را قدر دانسته و به خوبی تعلیم و تربیت دهیم.

عرب نژاد با اشاره به آسیب های پیش روی کودکان امروزی بیان کرد: کودک آزاری از جمله آسیب های جامعه کنونی ما است.

وی با بیان اینکه ریشه همه آسیب های اجتماعی در دوران کودکی نهفته است، گفت: شخصیت های انسان در زمان کودکی شکل می گیرد و هر فرد نیز محصول دوران بچگی خود است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی آگاه سازی کودکان را از روش های بسیار موثر در تربیت سالم و درست آن ها دانست و گفت: مسئولان باید این امر را مورد توجه قرار دهند.

وی با بیان اینکه کودکان در زمانی خاص نیازمند آگاه سازی هستند، افزود: نهادینه کردن ارزش های دینی به مهدکودک ها مرتبط می شود.

عرب نژاد بیان کرد: اگر امروز برای کودکان سرمایه گذاری نکنیم، در آینده افرادی را خواهیم داشت که در مسئولیت هایشان تنها نقش بازی می کنند.