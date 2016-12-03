به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت گروه گیلگی «هم آوایان تاسیان» ساعت ۲۱:۳۰ روز چهارشنبه اول دی ماه تازه ترین کنسرت خود را با اجرای قطعات تازه و قدیمی در تالار وحدت برگزار می کند.

امیر ادراکی کمانچه، سروش شجاع طلب قیچک آلتو، حمید سماعی تار، فرهاد یحیی پور نی، آرین قلی پور تمبک، رامتین ربنشه کاخن و پنداریک، کیارش عشقی دایره، ملاحت حداد همخوان، نادیا امیرنژاد همخوان، علی شرفی نژاد نقاره، مریم پوریا سه تار، زهرا زولفا موراژ جمشید فرخی آواز بخش گالشی و حسین تقی نژاد سنتور و سرپرست گروه، در کنسرت پیش روی «هم آوایان تاسیان» به هنرنمایی خواهند پرداخت.