ابراهیم نوروزی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام ارسال ۳۳۷ اثر به دبیرخانه جشنواره ابوذر استان و با اشاره به پایان یافتن مهلت ارسال آثار، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره رونمایی از بهترین آثار رسانه ای است که موضوع آنها حفظ و دفاع از منافع ملی و حمایت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و سیاست های اقتصاد مقاومتی است که بارها در سخنان رهبر معظم انقلاب به آنها اشاره شده است.

نوروزی فرافزود: اعضای سازمان بسیج رسانه استان البرز آثار خود را در بخش های خبر، گزارش، یادداشت، فیلم کوتاه، عکس، مصاحبه به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند که امیدواریم به زودی با رای هیئت داوران جشنواره، برترین آثار انتخاب شود.

مسئول سازمان بسیج رسانه البرز ضمن قدردانی از استقبال خوب رسانه ها از جشنواره ابوذر در استان البرز،‌ گفت: به طور قطع برگزاری این جشنواره تأثیر زیادی در بالا بردن کیفیت آثار اصحاب رسانه استان خواهد داشت.

وی غافل نشدن از چالش‌ها و مشکلات جامعه و ‏تقویت نقاط قوت تأثیرگذار را از دیگر ویژگی‌های برتر این جشنواره عنوان کرد.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان البرز با عنوان اینکه جشنواره ابوذر فرصتی برای گفتمان سازی رسانه ها در راستای اهداف انقلاب با رویکرد آگاهی بخشی و بصیرت افزایی به مردم جامعه است ،افزود: پرداختن رسانه ها به موضوعاتی که مورد نیاز جامعه است امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

نوروزی فر با تاکید بر نقش مهم رسانه ها در فرهنگ سازی گفت: امروز رسانه ها به عنوان چشمان بینای جامعه باید ضمن بیان دستاوردها و نقاط قوت نظام و انقلاب؛ نقاط ضعف و کمبود ها را نیز یاد آوری و با تولید گزارش ها و مطالب مفید در کاهش آسیب ها و چالش ها نقش موثری ایفا کنند.

وی با بیان اینکه آثار افراد برتر این جشنواره برای جشنواره ملی رسانه‌ای ابوذر ارسال خواهد شد، افزود: در جشنواره ملی ابوذر آثار منتخب استان البرز با دیگر برگزیدگان جشنواره‌های استان‌های سراسر کشور در رقابت ملی ارزیابی و داوری می شوند.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان البرز گفت: مراسم اختتامیه جشنواره رسانه‌ای ابوذر پانزدهم آذرماه با حضور مهمان کشوری و مسؤولان در استان برگزار خواهد شد.

