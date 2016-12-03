به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، دومین جلسه هماندیشی هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی از سری برنامههای جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) با حضور علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، سیدجواد جعفری دبیر جشنواره بینالمللی امام رضا (ع)، محمد اللهیاری معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی، امین متولیان معاون برنامهریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات، اسماعیل شفاعی معاون اداری و مالی، محمدهادی ناصریطاهری مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل، اسماعیل جانعلیپور مدیرکل فرهنگی، علی رمضانی مدیرکل منابع و سکینه خاتون مهدیانپور مشاور معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد برگزار شد.
مختارپور، در این نشست ضرورت آسیبشناسی برای رفع نقاط ضعف دوره پیشین برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی را یادآور شد. وی بر جلب مشارکت سایر دستگاههای دولتی، غیردولتی و مردمی بهمنظور برگزاری مؤثر این جشنواره و تأمین منابع مالی برای ارتقاء سطح جوایز مسابقه تأکید کرد و گفت: حضور و مشارکت قریب به ۵۰ هزار کودک و نوجوان در ششمین دوره کتابخوانی جشنواره رضوی، غیرقابلپیشبینی بود؛ بنابراین صرف حضور این دسته از مخاطبان شایسته تقدیر است؛ بنابراین لازم است در خصوص شیوه مسابقه گروه کودک و نوجوان و نحوه تقدیر، بهخوبی تأمل شود.
وی با اشاره به قابلیت تولید کتابهای طراز برای این جشنواره و اعلان عمومی به ناشران، بر ضرورت در نظر گرفتن مواردی همچون نحوه طرح سؤال در کتابهای داستانی بهگونهای که بر علم خواننده بیفزاید و نیز تناسب حجم منبع انتخابی تأکید کرد.
دبیرکل نهاد کتابخانه ها رسیدگی به سه مسئله یادشده شامل جلب مشارکت دستگاهها، شیوه برگزاری مسابقه کودک و نوجوان و انتخاب منابع را از مهمترین اقدامات قابل انجام برای ورود به مراحل اجرایی این جشنواره دانست که در طراحی و نحوه برگزاری آن تأثیرگذار است.
تقدیر از ۵۰هزار کودک شرکت کننده در جشنواره ششم
در ادامه این نشست معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانه ها با اشاره به مصوبات قبلی شورای برنامهریزی جشنواره رضوی گفت: با توجه به مشارکت بیش از ۵۰ هزار کودک در دوره ششم جشنواره کتابخوانی رضوی که عمدتاً از اعضای کتابخانهها بودند، با عنایت دبیر کل نهاد مقرر شد به نحو شایستهای از آنها تقدیر شود. به همین دلیل لوح تقدیری با رعایت جذابیت بصری و محتوایی آماده و پس از امضای دبیرکل محترم برای اهدا به کودکان شرکتکننده، به ادارات کل نهاد در سراسر کشور ارسال شد. همچنین مقرر شد کتابداران در کتابخانه از کودکان شرکتکننده تقدیر کنند.
وی از تعیین اعضای هیات اندیشه ورز هفتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی توسط دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور خبر داد و از امین متولیان، معاون برنامهریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات؛ اسماعیل شفاعی، معاون اداری و مالی؛ محمد سرشار، مدیر شبکه پویا، محسن پرویز، صاحبنظر حوزه کتابخوانی؛ علیرضا برازش، صاحبنظر حوزه خانواده؛ اسماعیل جانعلی پور، مدیرکل فرهنگی؛ علی رمضانی، مدیرکل منابع؛ محمدهادی ناصری طاهری، مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد؛ علی نیکنام، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان تهران؛ سکینه خاتون مهدیان پور، مشاور معاون کتابخانهها و کتابخوانی، و معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد بهعنوان سایر اعضای هیات اندیشه ورز هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی به ریاست دبیرکل نهاد نام برد.
اللهیاری با اشاره به همزمانی برگزاری جشنواره رضوی و دهه کرامت از انتخاب منابعی با محوریت حضرت معصومه(س) و حضرت شاهچراغ(ع) خبر داد و در خصوص فعالیتهای انجامشده برای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی اظهار داشت: بهمنظور تعیین منابع هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی تمامی آثار تازه منتشره کشور با محوریت حضرت امام رضا (ع)، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ در اداره کل منابع نهاد رصد شد و پس از دو مرحله انتخاب، فهرستی شامل ۷۵ عنوان در چهار گروه مخاطب ارائه شده است. در واقع، علاوه بر سه دسته مخاطب سال گذشته (کودک، نوجوان و بزرگسال)، برای مخاطب بزرگسال دو طبقه عامه مردم و اهل تحقیق (دانشجویان) بهصورت جداگانه در نظر گرفته شده است تا قابلیت مشارکت تعداد بیشتری از آحاد جامعه در جشنواره فراهم شود.
وی گفت: در فهرست کتابهای معرفیشده بر محور شخصیت حضرت رضا(ع) موضوعاتی نظیر سیره رضوی، کرامات رضوی، ادعیه رضوی و نوع رابطه علما و شهدا با امام رضا (ع) بهصورت ویژه برای این دوره مدنظر قرار گرفته است.
اللهیاری با اشاره به تقویم اجرایی هفتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی، اسفند ۱۳۹۵ را زمان توزیع منابع و پرسشنامه در کتابخانههای سراسر کشور برآورد کرد.
تحقق منویات مقام معظم رهبری با برگزاری مسابقه کتابخوانی رضوی
در ادامه سیدجواد جعفری دبیر جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) ورود هر نهاد و سازمانی با رویدادی معنوی و برنامهای فرهنگی به ساحت مقدس حضرت امام رضا (ع) را، عنایت این حضرت دانست و گفت: از جناب آقای مختارپور، دبیرکل محترم نهاد که حقیقتاً محور و مدار ایجاد این رویداد گسترده معنوی در عرصه فرهنگی کشور بوده و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری را فراهم نمودند و تمامی ارکان نهاد صمیمانه قدردانی میکنم. به اعتقاد بنده سال گذشته، نهاد کتابخانههای عمومی کشور کاری معجزهآسا انجام داد که با محاسبات ما ممکن نبود پایان کار اینگونه رقم بخورد؛ مشارکت بیش از ۲۳۰ هزار شرکتکننده، رقم قابلتوجهی در حوزه کتابخوانی است که در کشور ما تازگی دارد؛ که این امر حاصل اراده جدی نهاد و عنایت ویژه امام هشتم (ع) است.
وی عمومی بودن، مردمی بودن و قابلیت جریان سازی را از ویژگیهای ششمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی دانست و اضافه کرد: مقام معظم رهبری در سفر به استان خراسان شمالی طی بیاناتی به مسئله سبک زندگی پرداختند و کسی باید عَلَم این کار را بلند میکرد؛ به اعتقاد بنده نهاد کتابخانههای عمومی کشور با برگزاری مسابقه فراگیر کتابخوانی رضوی، این کار را عملی کرد و سبک زندگی اسلامی مبتنی بر آموزههای حضرت امام رضا (ع) را انتشار داد؛ این امر در سال اقدام و عمل، اقدامی عملی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه سبک زندگی بود.
جعفری همچنین بر بررسی نکات مطرحشده از سوی دبیرکل نهاد را تأیید و بر پیگیری آنها تأکید کرد.
در ادامه رمضانی مدیرکل منابع نهاد با اشاره به فرآیند انتخاب منابع هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، اظهار داشت: به دلیل کثرت کتابهای تولیدی با محوریت امام رضا (ع)، عمدتاً آثار تولیدی در بازه زمانی ۹۵-۹۱ انتخاب شد و بدین منظور محورهایی همچون سبک زندگی، آداب زیارت، کرامات امام رضا (ع)، نوع رابطه علما و شهدا با حضرت بهصورت ویژه موردتوجه قرار گرفت. در انتخاب کتابهای گروه عامه مردم، معیارهایی همچون خوشخوان بودن متن، حجم کم، قابلیت طراحی سؤال و موضوعات سیره و تاریخ مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: در کنار منابع اصلی جشنواره با محوریت حضرت امام رضا (ع)، پیشنهاد شده است آثار مربوط به حضرت معصومه (س) و حضرت شاهچراغ (ع) بهعنوان منابع استانی جشنواره در استانهای قم و فارس ارائه شود.
در خاتمه این نشست تشکیل کارگروههای منابع، اطلاعرسانی، ارتباط با مخاطب، طراحی سؤال، برگزاری اختتامیه و کارگروهی با مسئولیت ارتباط با سازمانها جهت جلب مشارکت آنها از سوی محمد اللهیاری، دبیر جشنواره کتابخوانی رضوی مطرح شد.
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