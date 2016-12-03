برپایی نمایشگاه کتاب در جهرم با حضور ۱۰۰ ناشر کشور

علیرضا صحراییان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برپایی نمایشگاه کتاب همزمان با هفته پژوهش در جهرم خبر داد و گفت: این نمایشگاه بیستم آذر تا چهارم دی ماه در سالن ورزشی کانون ۱۷ شهریور جهرم برگزار می‌شود.

فرماندار ویژه جهرم با اشاره به حضور ۱۰۰ ناشر از سراسر کشور در این نمایشگاه، افزود: ۲۵ هزار جلد کتاب با موضوعات مذهبی، فلسفه، دفاع مقدس، ادبیات، روانشناسی، داستان، کمک درسی و غیره، در این نمایشگاه عرضه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه یک غرفه به ناشران جهرمی و غرفه دیگر نیز جهت ارائه مشاوره روانشناسی به بازدیدکنندگان اختصاص داده شده است، خاطرنشان کرد: دو نشست تخصصی خانواده پژوهی در حاشیه نمایشگاه کتاب جهرم برگزار می‌شود.

صحرائیان با اشاره به برنامه‌های جانبی این نمایشگاه از حضور هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده برجسته کشور خبرداد و گفت: این چهره ادبی در سفر به جهرم پاسخگوی سئوالات مراجعان است.