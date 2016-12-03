آخرین مهلت بخشودگی جرایم معوق رانندگی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ احمد کرمی اسد افزود: بر اساس تبصره ۲۰ قانون بودجه ۹۵ مقرر شده در صورتی که مالکان وسایل نقلیه نسبت به پرداخت اصل جرایم معوق رانندگی خود تا پایان سال ۹۴ اقدام کنند، ۲ برابری دیرکرد آنها بخشوده شود.

وی افزود: بر این اساس و با تمهیدات اندیشیده شده، مالکان وسایل نقلیه تا پایان آذرماه سال ۹۵ اگر جرایم معوق رانندگی خود را تا پایان سال ۹۴ پرداخت کنند می‌توانند از این تسهیلات برخوردار شده و به جای پرداخت جریمه ۲ برابری، اصل مبلغ را بپردازند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا با تاکید بر این که این مهلت به هیچ وجه تمدید نمی‌شود، تصریح کرد: در صورتی که مالکان وسایل نقلیه در مهلت مقرر نسبت به پرداخت جرایم معوق خود اقدام نکنند، به طور سیستمی جریمه ۲ برابری آنها مجددا اعمال می‌شود.

وی با اشاره به بکارگیری تجهیزات جدید توسط پلیس راهور در خصوص شناسایی رانندگان متخلف در کنار سامانه‌های الکترونیکی گفت: بر اساس خودرو رانندگانی که بیش از یک میلیون تومان بدهی جریمه دارند توسط ماموران پلیس راه و راهور در معابر برون و درونشهری توقیف و تا زمان پرداخت دیون معوق در پارکینگ متوقف می‌شود.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا تصریح کرد: در عین حال تیم‌های عملیت پلیس راهور ناجا نیز در این خصوص تجهیز شده‌اند تا با رانندگان متخلف برخورد کنند. لذا توصیه می‌کنیم رانندگانی که بدهی جریمه معوق دارند از مهلت باقیمانده استفاده کرده تا از تسهیلات این طرح بهره‌مند شوند و کار خود را به روزهای آخر موکول نکنند.

وی گفت: رانندگان برای استفاده از این تسهیلات نیازی به مراجعه به راهنمایی و رانندگی ندارند و این تسهیلات به طور متمرکز در سامانه اجرائیات پلیس راهور اجرایی شده است و بر این اساس مالکان وسایل نقلیه می‌توانند با ارسال VIN وسیله نقلیه به همراه * در پایان آن به سامانه پیامکی ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ شناسه قبض و پرداخت و مبلغ جریمه خود را دریافت کرده و همانند سایر قبوض از طریق دستگاه‌های خودپرداز و یا اینترنت بانک خود آنرا پرداخت کنند.

وی افزود: همچنین مالکان وسایل نقلیه می‌توانند از طریق شماره ۱۲۰ از مبلغ جریمه خود مطلع شوندو یا با مراجعه به مراکز پلیس +۱۰ و یا سایت اینترنتی پلیس راهور به نشانی www.rahvar۱۲۰.ir نسبت به دریافت صورت وضعیت تخلفات رانندگی خود و پرداخت آن اقدام کنند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا تصریح کرد: همچنان تسهیلات پرداخت موردی قبوض جرایم رانندگی در سامانه راهور ۱۲۰ مهیاست و رانندگان می‌توانند به صورت یکجا و یا موردی نسبت به پرداخت قبوض جرایم رانندگی اقدام کنند.

وی در خصوص امکان اعتراض به جرایم سال ۹۴ گفت: همچنان رانندگان پس از دریافت صورت وضعیت تخلفات رانندگی خود در صورتی که به جرایم ثبت شده اعتراض دارند می‌توانند از طریق پلیس + ۱۰ و یا هیات‌های رسیدگی به تخلفات رانندگی به جرایم رانندگی خود با ارایه مستندات اعتراض کنند.

به گزارش سایت راهور، برابر ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید.

اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف ۲۴ پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌نماید.

در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.