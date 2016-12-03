به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره ملی کرسی‌های آزاداندیشی کشور ۱۴ آذرماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

حسن ملکی معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: این جشنواره با مشارکت ۵۴ دانشگاه کشور و به میزبانی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.

وی افزود: ترویج برگزاری کرسی آزاداندیشی در دانشگاه‌ها، تشویق دانشجویان به شرکت در کرسی‌ها و کارآمدسازی کرسی‌ها در دانشگاه‌ها از اهداف این جشنواره است.

معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت:۵۰۳ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که این آثار در ۱۸ بخش طبقه بندی شده است.

ملکی گفت: در حاشیه این جشنواره ۲ کارگاه علمی و آموزشی با محوریت آسیب‌ها و چگونگی کارآمدی کرسی‌های آزاداندیشی برگزار می شود.