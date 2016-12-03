پرسه شبح آنفلوآنزا در تهران

روزنامه آرمان نوشت: هر چند عنوان می‌شود امسال تا کنون هیچ ایرانی به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که تعداد زیادی از مرغداری‌ها را درگیر کرده مبتلا نشده است، اما هشدارها و ممنوعیت‌های اعلام شده حکایت از این دارد که احتمال شیوع این بیماری خطرناک در میان انسان‌ها زیاد است. روز گذشته بار دیگر بر این مساله تاکید شد که آنفلوآنزا تا کنون به هیچ کدام از شهروندان تهرانی و شهروندان ساکن در دیگر شهرها سرایت نکرده است. با وجود این، سازمان حفاظت محیط زیست با ممنوع کردن هر نوع شکار پرندگان وحشی نسبت به سرایت این بیماری از طریق مصرف گوشت این پرندگان هشدار داد.

ماه گذشته بود که فرشاد زین العابدین تهرانی، مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور در رابطه با خبر شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان در کشورهای همسایه عنوان کرد که تا این لحظه بر اساس نتایج پایش‌ها نگرانی بابت آنفلوآنزای مرغی نداریم. آنفلوآنزا یکی از بیماری‌های خطرناک پرندگان است که عامل آن ویروس بوده و به همین دلیل می‌تواند به سرعت انتشار یابد و پرندگان بسیاری را بیمار کند، اما آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، بیماری مشترک میان انسان و حیوان است که می‌تواند به بدن انسان‌ها نیز رخنه کند. اوایل ماه جاری سازمان دامپزشکی کشور طی اطلاعیه‌ای رسمی معدوم سازی دو واحد مرغداری در استان تهران را به دلیل مشاهده آنفلوآنزای مرغی تایید کرد.

در پی دریافت گزارش تلفات غیرعادی در دو واحد پرورش طیور صنعتی در استان تهران کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور نسبت به نمونه برداری‌های لازم اقدام کردند. این مساله باعث شد نگرانی مردم بیشتر شود و بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرند، تا جایی که پنجشنبه هفته گذشته مهدی خلج، رئیس سازمان دامپزشکی بیان کرد که هنوز هیچ گزارشی از ابتلای انسانی در این بیماری در جهان و کشورهای درگیر با آن ارائه نشده است، اما احتمال این انتقال وجود دارد.

از سوی دیگر، بیماری آنفلوآنزای طیوری از جمله بیماری‌هایی است که طی سالیان دراز سلامت ایرانیان را به خطر انداخته است ولی به گفته کارشناسان آنفلوآنزای حاد پرندگان پیامدها و مخاطرات متفاوتی دارد که باید هر چه سریع‌تر جلو اشاعه آن را گرفت، چرا که این آنفلوآنزا یکی از بیماری‌های به شدت کشنده در پرندگان است که با ویروس نوع A ایجاد شده و سلامتی انسان‌ها را نیز به مخاطره می‌اندازد.

بر همین اساس مسئولان بر آن شده اند تا با شناسایی کشتارگاه‌ها و مرغداری‌های آلوده راه انتقال این بیماری را به بدن انسان‌ها مسدود کنند. «تدابیر لازم برای پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سطح شهرستان تهران اتخاذ شده است.» این اظهارنظر روز گذشته توسط فرماندار تهران در حالی انجام شد که او تاکید کرد نه تنها در سطح شهرستان تهران بلکه در کل کشور هم موردی از ابتلا به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مشاهده نشده است.

عیسی فرهادی بیان کرد: در دومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان که با محوریت بررسی و راه‌های پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان برگزار شد، مقرر شد صدا و سیما نکات بهداشتی را در قالب زیرنویس مکرر به شهروندان ارائه دهد. او ادامه داد: در این جلسه گزارش مبسوطی به صورت شفاهی و تصویری توسط رئیس مرکز بهداشت غرب تهران و دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان تهران ارائه و بر همکاری رسانه‌ها در این زمینه تاکید شد. او عنوان کرد: در این جلسه عنوان شد که ویروس‌های آنفلوآنزای نوع A. B. C در انسان ایجاد بیماری می‌کند. نوع A شامل انواع مختلف با درجات متفاوتی از نظر شدت بیماری‌زایی (از فرم خفیف تا بسیار شدید) است. همچنین انواع H۵ و H۸ که از نوع A هستند باعث بیماری بسیار شدید در پرندگان می‌شوند که آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نام دارد. پرندگان وحشی، مرغ و خروس، بوقلمون، مرغ شاخدار، پرندگان زینتی، شترمرغ، اردک و غاز از میزبان‌های این بیماری هستند. به گزارش ایسنا، فرماندار تهران تاکید کرد: مرغداری‌هایی که قرنطینه شده ‌اند در حوزه شهرستان تهران نبوده‌ اند و تاکنون در سطح این شهرستان در هیچ مرغداری این بیماری مشاهده نشده است.

شکار پرندگان وحشی تا اطلاع ثانوی ممنوع

بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان به حدی در این روزها نگرانی ایجاد کرده است که روز گذشته مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با هشدار به شکارچیان پرنده در استان‌های مختلف، از آنها خواست تا برای سلامتی خود، خانواده و دیگر افراد جامعه تا اطلاع بعدی از شکار پرهیز کنند. به گفته علی تیموری به دلیل شیوع آنفلوآنزای مرغی از طریق پرندگان مهاجر، پروانه شکار جدید فعلا صادر نمی‌شود و هرگونه شکار هم تا روشن شدن وضعیت این بیماری نظر به امکان سرایت آن به انسان‌ها ممنوع است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی محیط زیست، او گفت: روز شنبه طی بخشنامه‌ای به کلیه استان‌ها اعلام خواهد شد که با توجه به شیوع ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور، پروانه عادی شکار پرنده صادر نشود و شکار پرندگان وحشی برای دارندگان پروانه نیز تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود.

ضرورت تشکیل تیم ممیزی

«با عنایت به ابتلای برخی از مرغداری‌های غرب استان تهران به ویروس آنفلوآنزا، تشدید نظارت‌ها با رویکرد پیشگیرانه در واحدهای کشتارگاهی طیور در شهرستان قدس در دستور کار قرار دارد.» این اظهارنظر روز گذشته توسط فرماندار قدس انجام شد. به گفته مهدی محمدی در همین راستا و پیرو بازدید میدانی از واحدهای کشتارگاهی شهرستان قدس، با حضور مهدی خلج، رئیس دامپزشکی کشور؛ عباسی، مدیرکل نظارت بهداشت عمومی و مواد غذایی و اصغر برایی نژاد، مدیرکل دامپزشکی استان تهران موارد لازم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش مهر، او با تاکید بر این نکته که تشکیل تیم ممیزی برای بهبود وضعیت کشتارگاه‌ها در غرب استان تهران یک ضرورت انکارناپذیر به حساب می‌آید، گفت: تشکیل تیم ممیزی برای بهبود و ارتقای بهداشتی کشتارگاه‌ها از ضروریاتی است که مورد تاکید مسئولان در دامپزشکی کشور و استان قرار گرفت. این در حالی است که با بهبود وضعیت کشتارگاه‌ها می‌توان مرغ‌های آلوده را از بین برد و مانع بیماری در انسان‌ها شد.

قرنطینه کردن مرغداری‌های آلوده

یکی از اعضای کمیسیون بهداشت در مجلس درباره بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان می‌گوید: این بیماری قابل انتقال به انسان‌هاست و باید جلو انتشار آن را گرفت، چرا که ممکن است اپیدمی شده و مشکلات زیادی به بار آورد. بشیر خالقی بیان می‌کند: اکنون ما در فصل سرما هستیم و مهاجرت پرندگان از شمال به جنوب و از شرق به غرب زیاد است. به همین دلیل باید با پرندگان آلوده مقابله کرد تا امکان توسعه بیماری آنها در مکان‌های دیگر فراهم نشود. او درباره تمهیدات مقابله با این بیماری می‌افزاید: تنها راه چاره قرنطینه کردن مرغداری‌های آلوده است. نواحی آلوده مرغ‌های خود را از بین برده اند و نهایت راه پیشگیری از این طریق است. این عضو کمیسیون بهداشت اظهار می‌کند: دامپزشکی مرغ‌های مناطق آلوده را معدوم کرده است. بنابراین اگر مرغداری‌های آلوده کنترل شوند امکان ابتلا به بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان برای انسان‌ها از بین می‌رود.