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۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۰

با امدادرسانی دوستداران محیط زیست؛

۵ پرنده آسیب دیده در فومن تیمار و رهاسازی شدند

۵ پرنده آسیب دیده در فومن تیمار و رهاسازی شدند

فومن- پنج پرنده آسیب دیده از انواع پرندگان شکاری و حفاظت شده که طی هفته گذشته به اداره محیط زیست فومن تحویل داده شده بودند، پس از تیمار، رها سازی شدند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست فومن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تماس برخی از دوستداران محیط زیست مبنی بر پیدا کردن تعدادی پرنده آسیب دیده در مناطق مختلف شهرستان، اظهار کرد: بعداز دریافت این گزارش محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان به روستاهای مذکور مراجعه کردند.

اسدالله سعدی با بیان اینکه این پنج نوع پرنده آسیب دیده قادر به پرواز نبودند، افزود: پرندگان مصدوم و آسیب دیده تحویل مأموران یگان این اداره شده که بعد از تیمار و بازیابی قدرت پرواز و اطمینان از بهبودی کامل در طبیعت رهاسازی شدند.

وی خاطرنشان کرد: پرندگان مذکور شامل یک بهله عقاب جنگلی در جنگل ماکلوان، یک قطعه فلامینگو، یک بهله شاه بوف در ماسوله، جغد جنگلی در روستای زیده و یک بهله مرغ حق در روستای سند بالا شهرستان بودند که بعداز تیمار طی هفته گذشته در همین مناطق یاد شده رهاسازی شدند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست فومن یادآور شد: این پرندگان از گونه های با ارزش زیستی و شکار ممنوع بودند.

سعدی ضمن تشکر و قدردانی از شهروندان فومنی دوستدار محیط زیست، ادامه داد: پس از رهاسازی یک بهله شاه بوف در ماسوله، این پرنده به منطقه ای مسکونی بازگشته و بر روی یکی از درختان منزل فردی دیده شده است.

وی گفت: خوشبختانه این فرد دوستدار طبیعت برای پیشگیری از هرگونه حادثه و آسیب به این بهله شاه بوف، تا زمان شب که چشمان پرنده قدرت دید پیدا کند، از آن حفاظت و نگهداری کرده است.

کد مطلب 3839094

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