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۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۷

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان:

۱۵۰ هکتار از جنگل های گلستان طعمه حریق شد

۱۵۰ هکتار از جنگل های گلستان طعمه حریق شد

گرگان- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از حریق نزدیک به ۱۵۰ هکتار از جنگل های گلستان در روزهای گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، ابوطالب قزل‌سفلو اظهار کرد: علت آتش سوزی عامل  انسانی و بیشتر سهل انگاری با توجه به شرایط جوی بوده است.

وی ادامه داد: ۲۲ نقطه در شهرستان های کردکوی، گرگان، علی آباد، رامیان، مینودشت، گالیکش و کلاله طی روزهای گذشته طعمه حریق شده که ۲۱ مورد اطفاء و فقط یک مورد در صفی آباد گالیکش درگیر حریق است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: این آتش سوزی ها با توجه به نوع جنگل ها که بیشتر پهن برگ و در فصل خزان است سطحی بوده و خسارات جدی وارد نکرده است.

کد مطلب 3839105

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