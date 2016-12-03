۱۵۰ هکتار از جنگل های گلستان طعمه حریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، ابوطالب قزل‌سفلو اظهار کرد: علت آتش سوزی عامل انسانی و بیشتر سهل انگاری با توجه به شرایط جوی بوده است.

وی ادامه داد: ۲۲ نقطه در شهرستان های کردکوی، گرگان، علی آباد، رامیان، مینودشت، گالیکش و کلاله طی روزهای گذشته طعمه حریق شده که ۲۱ مورد اطفاء و فقط یک مورد در صفی آباد گالیکش درگیر حریق است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: این آتش سوزی ها با توجه به نوع جنگل ها که بیشتر پهن برگ و در فصل خزان است سطحی بوده و خسارات جدی وارد نکرده است.