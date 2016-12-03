کنسرت بانوان گروه «راستان» در نیاوران/ آثار بزرگان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت گروه موسیقی «راستان» به سرپرستی آزاده امیری ساعت ۲۰ روز یکشنبه ۱۴ آذر در یک اجرای ویژه بانوان قطعاتی از آثار بزرگان موسیقی ایرانی را به علاقه مندان ارائه می دهد.

آزاده امیری سرپرست گروه سنتی، محلی «راستان» درباره این اجرا گفت: این کنسرت ویژه بانوان است و گروه قطعاتی از آثار بزرگان موسیقی دستگاهی ایران چون پرویز مشکاتیان، درویش خان، مرتضی نی داود، شیدا، حسین علیزاده و حسین یوسف زمانی را برای مخاطبان اجرا خواهد کرد.

وی افزود: دراین اجرا قطعات خاطره انگیزی چون «صبح است ساقیا»، «آنکه هلاک من است»، «ز دست محبوب»، «ای ساربان» و «راز و نیاز» اجرا خواهد شد. ضمن اینکه دراین اجرا فرزانه نبی اللهی، شیما بلوکی، مریم ملأ، لیلا ظهیرالدینی و صبا رمضان گروه را به عنوان نوازنده همراهی می‌کنند.