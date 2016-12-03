به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی عباسی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری برگزاری هفته بزرگداشت قربانیان حوادث رانندگی، گفت: طی هشت ماه سال جاری ۲۹۰ نفر در حوادث رانندگی درون شهری جان خود را از دست دادند که ۱۶۵ نفر در شیراز بوده که البته این آمار بدون کشته شدگان کمربندی های شیراز است که نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت رانندگی در شیراز نیز گفت: طرح برخورد با رانندگان پرخطر در حال اجرا است که به طور حتم طی روزهای آینده افزایش خواهد یافت.

رئیس پلیس راهور فارس با اشاره به اینکه گشت های شبانه در شیراز فعال شده است، تصریح کرد: متاسفانه در برخی از خیابان های شهر شیراز در ساعاتی از شب شاهد رفتارها و رانندگی های پرخطر هستیم که از شهریور تا روز گذشته ۱۲۵۰ دستگاه خودرو به پارکینگ هدایت شده است.

عباسی تصریح کرد: بسیاری از کسانیکه در شب رانندگی پرخطر و مزاحمت برای مردم دارند شیرازی نیستند و از شهرستانهای اطراف برای تفریح به برخی از خیابان های شیراز می آیند.

وی تاکید کرد: برای رفع ترافیک شهر شیراز علاوه بر فرهنگ سازی باید برنامه های مختلفی اجرایی شود که در این راستا مخالف اجرایی شدن طرح ترافیک در شیراز نیستیم.

رئیس پلیس راهور فارس افزود: نباید فراموش کرد که جمعیت شناور در شیراز فراوان است بنابر این نمی توانیم فرهنگ سازی مناسبی برای افراد غیر شیرازی داشته باشیم زیرا طبق تحقیقات و بررسی های انجام شده رانندگان شیرازی بسیار کمتر تخلف می کنند.

عباسی با اشاره به اینکه وضعیت شهرسازی به گونه ای بوده که امروز برخی از خیابان های شیراز اشباع شده و دیگر جایی برای خودرو ندارد، گفت: تمامی مراکز آموزشی، مراکز درمانی و... همه در مرکز شهر و خیابانی مانند معالی آباد نیز که مملو از آپارتمان است بنابر این نباید انتظار داشت که در این محل ها ترافیک نباشد.

وی در خصوص تردد خودروهای باری سنگین در سطح شهر شیراز نیز گفت: باید پارکینگ هایی در ورودی شهر راه اندازی شود تا خودروهای سنگین در آنها مستقر و رانندگان با خودروهای عمومی راهی منازل خود شوند.

رئیس پلیس راهور فارس تصریح کرد: برخی از مجوزها نیز از ساعت ۱۴ تا ۱۶ داده می شود تا مشکلی برای پروژه های عمرانی ایجاد نشود.