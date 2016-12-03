عملیات نظامی در سوریه باید پایان گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین بر لزوم توقف عملیات نظامی در سوریه تاکید کرد.

وی با اشاره به تاثیرگذاری اتخاذ یک راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه، افزود: سوریه از اوضاع خوبی برخوردار نبوده و شرایط از وخامت زیادی در این کشور برخوردار است.

وزیر امور خارجه آلمان که به منظور دیدار و گفتگو با مقامات لبنان در این کشور بسر می برد همچنین خاطرنشان کرد: برلین برای برقراری ثبات در لبنان آماده همکاری های بیشتر است.

آلمان همچنین کمک های مالی را در جهت حمایت لبنان از پذیرش پناهجویان سوری نیز در اختیار بیروت قرار داده و می دهد.

اشتاین مایر در این گفتگو با اشاره به دیدار و گفتگوی «جان کری» و «سرگئی لاوروف» وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه درباره سوریه اظهار داشت: به نظر می رسد توافق میان روسیه و آمریکا از قدرت گذشته برخوردار نبوده و کمی کمرنگ شده است.