مگر می توان با ۵۰۰ هزار تومان عروسک تولید کرد/ ضرورت حمایت دولتی

رویا منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر، عروسک را ابزار خوبی برای انتقال فرهنگ دانست و افزود: ما نمی‌توانیم نقش عروسک و اهمیت آن را در ارتباط با بچه‌ها و انتقال و آموزش بسیاری از مفاهیم و آموزه ها به آنان نادیده بگیریم از این‌رو من در ساخت «پونه و پویا» تلاش کرده‌ام تا راوی فرهنگ ایرانی- اسلامی خود باشم.

طراح و تولیدکننده عروسک‌های پونه و پویا که عروسک‌های برگزیده دومین جشنواره اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم بودند به حرکت این دو عروسک اشاره و بیان کرد: عروسک‌های بومی پونه و پویا هم زانو و هم از آرنج خم می شوند و من مدت‌ها به این فکر می کردم که در ساخت اسکلت این دو از چه ماده ای استفاده کنم که هم حرکت عروسک را آسان تر کند و هم عروسک‌ها با دوام تر باشند و نشکنند.

منوچهری با اشاره به این‌که عروسک‌های پونه و پویا، جنبه آموزشی هم دارند گفت: این عروسک ها چهار زانو هم می نشینند و برای مثال اگر پدر و مادر می خواهند مودبانه نشستن را به بچه ها یاد دهند یا حرکات نما را به کودکان خود آموزش دهند می توانند از پونه و پویا استفاده کنند.

او در پاسخ به این که برگزیده شدن در جشنواره ملی اسباب بازی چه تاثیری بر روند تولید پونه و پویا گذاشته گفت: یک کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی به من تعلق گرفت؛ مگر با این مبلغ می توان به تولید عروسک پرداخت؟ البته به ما وعده وام چهارمیلیون تومانی ۴ درصد هم دادند و من پیگیر ماجرا شدم اما از این مبلغ، مقداری به صندوق مهر اختصاص پیدا می کند و فقط ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، دست مرا می گیرد. با این مبلغ هم نمی توان کاری کرد.

منوچهری به ضرورت حمایت‌های دولتی اشاره و بیان کرد: من نمی توانم هم طراح باشم و هم تولیدکننده. واقعیت این است که هر چه تعداد عروسک‌ها بالاتر رود، قیمت آن پایین تر می آید. در حال حاضر هر کدام از عروسک ها برای من ۲۵ هزار تومان تمام می شود. من با کدام سرمایه می خواهم این عروسک ها را به تولید انبوه برسانم؟ ناچارم به تنهایی و با درآمد شخصی خود کار کنم و به معرفی عروسک هایم از طریق شبکه های مجازی بپردازم. در صورتی که دولت و سازمان های دولتی باید از من نوعی حمایت کنند اگر به این مساله معتقدند که عروسک، تنها یک اسباب بازی نیست و یک رسانه فرهنگی است.

طراح و تولیدکننده عروسک‌های پونه و پویا درباره چگونگی فروش این عروسک ها گفت: من به هر تعداد که سفارش بگیرم، عروسک تولید می کنم. اما تعداد سفارش ها کم است چون شیراز زندگی می کنم و فروش عروسک های پونه و پویا، اینترنتی است و مردم همچنان با این نوع فروش ارتباط ندارند.