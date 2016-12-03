به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وقف به عنوان میراثی جاودان و باقی صالحاتی برای انسان است.

وی بر لزوم ترویج فرهنگ وقف در راستای نیازهای امروز جامعه تاکید کرد و گفت:فرهنگ اسلامی، تحقیق و پژوهش و علم آموزی از جمله نیازهای جامعه امروز است که باید نیات واقفان در این جهت هدایت شوند.

امام جمعه بشرویه با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین موقوفات در زمینه عزاداری امام حسین(ع) وعزادارای دیگر ائمه است، عنوان داشت: نیاز است که موقوفات به سمت ارتقای جایگاه فرهنگی و دینی جامعه، قرآنی، انجام پژوهش، علم، حوزه‌های علمیه هدایت شوند.

شمس الدین اضافه کرد: همچنین باید موقوفات به صورت عام وقف شود تا در هر زمینه‌ای که نیاز بود هزینه شود.

وقف یکی از مصادیق توسعه فرهنگی است

وی، شناسایی موقوفات گذشتگان و ثبت آن را یکی از رسالت های اداره کل اوقاف و امور خیریه عنوان کرد و افزود: تاکنون بسیاری از امامزاده ها، مساجد و راه ها با تلاش اداره اوقاف سامان دهی شده که این امر اعتماد عمومی به اوقاف را بالا برده است.

امام جمعه بشرویه به جایگاه وقف در تاریخ اسلام اشاره کرد و گفت: از صدر اسلام تا کنون این سنت مورد توجه بوده است و امام علی(ع) از جمله کسانی بوده که در این حوزه کارهای زیادی انجام داده و چاه‌ها و باغهایی را وقف کردند.

شمس الدین، وقف را یکی از مصادیق حیات طیبه دانست و افزود: توسعه علم همراه با توسعه فرهنگی باید در یک سرعت وحرکتی شتاب دهنده باشد.

وی با تأکید بر اینکه اگر در توسعه علمی سرعت نداشته باشیم پیشرفت نخواهیم داشت، عنوان داشت: سنت حسنه وقف یکی از مصادیق توسعه فرهنگی است.

ماندگاری از جمله شاخصه های وقف است

امام جمعه بشرویه با اشاره به آثار و برکات وقف در زندگی فردی و اجتماعی، بیان داشت: وقف وسیله محبوبیت پیش خدا، باقیات صالحات، مبارزه با حرص و طمع، مبارزه با تکاثر، نشر فرهنگ و نشان دهنده ایمان است.

شمس الدین با بیان اینکه ماندگاری و اثر بخشی یکی از شاخصه‌های وقف است، بیان کرد: وقف در راستای اشاعه فرهنگ اسلامی و کمک به انسان ها تأثیر بسزایی دارد.

وی ادامه داد: همچنین وقف سبب نزدیکی انسان به خدا و دوری از حرص وشیفتگی به دنیا می‌شود که آثار مثبتی برای خود فرد و فرزندان او در طول زندگی دارد.