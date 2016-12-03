به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی امروز شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه پژوهش و فناوری که در محل دائمی نمایشگاه های کرمانشاه واقع در پارک شاهد برپا شده است از وجود بیش از ۳۰۰شرکت فناور در استان خبر داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه افزود: از این تعداد ۵۴ شرکت دارای درجه دانش بنیان است و استان ما به عنوان مرکز منطقه ای مورد تائید واحدهای فناوری غرب کشور است.

وی شعار امسال هفته پژوهش را پژوهش‌های تقاضا محور و تجاری سازی فناوری دانست و افزود: دستگاه های اجرایی با خرید کالا و ملزومات کمک بیشتری به تجاری سازی، ترویج فناوری می کنند.